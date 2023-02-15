Куда ни глянь: 10 самых распространенных фамилий в России — вы удивитесь, узнав их происхождение

А вы задумывались, откуда произошла ваша фамилия? Фото: Александр Зубов / NGS55.RU Поделиться Поделиться





Раньше всё было просто: сын Василия? Будешь Васильев. И дело с концом. Спорим, если бы сейчас нам довелось снова выбирать себе фамилии — люди не согласились бы на столь примитивный метод. Все бы захотели что-то красивое, благозвучное, необычное и подходящее именно им, а возможно, и на заграничный манер. Помечтали — и хватит. Наши коллеги из Wday.ru изучили список самых распространенных фамилий в России.

10 самых популярных фамилий Куда бы вы ни пошли, вас, скорее всего, где-то будут поджидать Смирновы. Никогда не задумывались, почему их так много? Раньше смирными называли спокойных и послушных детей. А так как большинство крестьян были скромными и тихими людьми, отсюда и большое количество Смирновых (уже, возможно, не таких тихих) в наши дни. Ивановых тоже всё еще предостаточно. Очевидно, фамилия произошла от имени Иван. Соответственно, дети Ивана звались Ивановы. Васильев — фамилия, произошедшая от имени Василий, которое тоже было очень популярно. Петровы — вам будет несложно догадаться о происхождении своей фамилии. Михайловы и Федоровы — с вами тоже всё просто.

Откуда произошла фамилия Кузнецов, тоже примерно понятно. Важная и нужная работа для мужчин тех времен образовала множество людей с такой фамилией. Кстати, родственная к этой фамилия Ковалев: тот, кто ковал. Поповы — распространенная русская и болгарская фамилия. Она образована от названия духовного сана — поп (священник). Попов, то есть сын попа. Родственные с ней: Дьячков и Пономарев. Соколовы тоже часто встречаются. Популярность этой фамилии связана с культом птиц и охоты у славян, а также роли птиц в быту. Еще вероятно, что фамилия произошла от названия одного из населенных пунктов: Сокол, Соколы, Соколов, Соколово.

Новиковы до сих пор есть в каждой школе. Одна из самых распространенных фамилий могла быть образована несколькими путями: от слова «новик» — молодой дворянин-новичок, также новиком называли молодой месяц.

Какие фамилии дворянские, а какие крестьянские А вы когда-нибудь задумывались, кем были ваши предки? Обычно мы знаем только несколько поколений назад (три — если очень повезет), а дальше сплошной туман. Мы вспомнили, как вообще появились фамилии, которые впоследствии стали считаться знатными.

Редакция обращает внимание: по фамилии возможно проследить свою родословную, но не всегда это будет точная информация при отсутствии сохранившихся свидетельств об истории конкретно вашей семьи.



Дворянские фамилии По имениям и земельным наделам Дворяне получали земли и имения в награду за службу. Часто по названиям этих территорий и происходили фамилии, которые начинали знатный род. Например: Шуйский, Оболенский, Галицкий, Вяземский, Смоленский, Тверской, Московский, Суздальский, Ростовский.

По прозвищам Были фамилии, которые образовались от прозвища господина. Например, Лыков, Лобов, Чернобородов, Горбатов, Гагарин. Бывало, что представители высших сословий выбирали себе двойную фамилию, сочетая прозвище и название территорий. Например, Чернобородов-Вяземский или Глазатый-Белозерский.



По иностранному происхождению Когда представители одного государства роднились с представителями зарубежных стран, появлялись новые фамилии. Такие союзы всегда происходили лишь в привилегированном обществе. Примеры: Юсуповы, Фонвизины, Ахматовы, Таракановы, Карамзины, Кудиновы.

По имени при крещении Сейчас фамилии Петров, Смирнов, Иванов очень распространены. Интересно, что на Руси они принадлежали боярам и дворянам. Такие фамилии они получали от имени при крещении или же брали имя родоначальника и прибавляли к нему притяжательный суффикс. Примеры: Юрьев, Медведев, Ильин, Гаврилин, Шведов, Романов, Сергеев, Яковлев.



Потомственное дворянство Знатные семьи, конечно, передавали свою фамилию по наследству. К XIX веку в «Родословном сборнике русских дворянских фамилий» было указано 136 наименований. Среди них Державин, Аксенов, Салтыков, Кутузов, Бестужев, Пожарский, Чернышев, Долгорукий, Демидов, Некрасов, Черкасов, Уваров, Аксенов, Аракчеев, Воронцов. Если вы носитель такой фамилии — то, скорее всего, имеете отношение к аристократии.

Крестьянские фамилии По отчеству До отмены крепостного права у представителей низших сословий не было фамилий, уже не говоря о родословных. Но после ситуация изменилась. Самой распространенной тогда стала ситуация, когда фамилия происходила от отчества. Например, если сын Харитона, то и называли его Харитонов.

По роду деятельности и внешности Еще фамилии давали исходя из внешности, привычек и рода деятельности. Например, с Маловым, Удаловым, Добронравовым, Кузнецовым уже сразу всё понятно.



Но тут всё не так просто, история знает случаи, когда крепостному давали фамилию его помещика. Поэтому неверно думать, что фамилии вроде Волконских, Оболенских, Волынских — верный признак принадлежности к аристократической династии.

По названию бытовых предметов, явлений, животных В те времена стать фамилией могло что угодно. Ветров от слова «ветер», Волков от слова «волк», Боталов от слова «ботало» (колокольчик на шее коровы). Но чаще всего фамилия происходила от рода занятий человека. Привет Гончаровым, Столяровым, Маляровым, Плотниковым, Гусевым, Зайцевым, Озеровым.

Что на самом деле означают фамилии, из-за которых нас дразнили в детстве Если ваша фамилия не входит в список самых распространенных, почти наверняка хотя бы одно прозвище было образовано именно от нее. А есть фамилии, обладателям которых приходится выслушивать шуточки даже во взрослом возрасте. Рассказываем, что фамилии означают на самом деле.



Вагин Над этой фамилией подростки начинают хихикать, когда изучают строение половых органов. Но в действительности у корня фамилии совсем другое значение. Точнее, значения.



Фамилию могли образовать от уменьшительной формы Вага редкого мужского имени Евагрий. С древнегреческого оно переводится как «счастливый на охоте».

Прозвище Вага мог получить переселенец с реки Ваги (это приток Северной Двины), а его потомки становились Вагиными.

У слова «вага» были и другие значения, каждое из которых могло лечь в основу прозвища. Вагой называли тяжесть, вес (тут видна связь со словом «важный»), силу, а также рычаг для подъема телеги и большие торговые весы. Следовательно, прозвище могли дать человеку крупного телосложения или медлительному и тяжелому на подъем, а также тому, кто использовал весы во время работы. Так могли называть и лентяя — это еще одно значение слова «вага», известное в диалектах.



Кстати, фамилия известна не одно столетие: еще в 1623 году на территории современных Верхнечусовских Городков Пермского края записали крестьянина Федьку Вагина.

Дрочнев Неприличные шутки, которые приходится выслушивать обладателям этой фамилии, никак не связаны с ее настоящим значением. Дрочень — это баловень. Таким прозвищем или вторым именем (его давали в дополнение к церковному) могли наградить избалованного (возможно, долгожданного) ребенка или всеобщего любимчика.

Также есть вероятность связи фамилии с названием блюда дрочёна из замешанных на молоке или простокваше яиц с крупой, мукой либо тертым картофелем. Прозвище Дрочень могли дать любителю такого блюда или тому, кто его готовил. Дети Дрочня получали фамилию Дрочневы.

Дураков Пять-шесть столетий назад слово «дурак» нередко использовали в качестве мирского имени, дополнительного к церковному. Причем давали его не для того, чтобы оскорбить ребенка или подчеркнуть его глупость. Таким образом родители пытались защитить младенца от злых духов: нечистая сила должна была поверить, что он не представляет особой ценности, и отступить.



Кроме того, Дураком могли назвать по методу от противного, надеясь, что ребенок вырастет очень умным. Во время переписи домочадцев Дурака указывали как Дураковых, так закреплялась фамилия. Известен дворянский род Дураковых, одним из представителей которого был поэт и переводчик Алексей Дураков.



Жиров Обладателей этой фамилии наверняка дразнили в детском саду, но надо учитывать, что раньше у слова «жир» было другое значение — «богатство». Так что мирское имя Жир давали ребенку из состоятельной семьи, а аналогичное прозвище — взрослому богачу. Хотя прозвищем Жир могли наградить и человека плотного, богатого телосложения. Но не болезненного, а именно весомого человека. Дети Жира становились Жировыми.

Корень «жир», кстати, использовался и в других именах: Доброжир, Жирослав, Домажир и других. Сейчас они не употребляются, но веков шесть назад были распространены.