«Ноги тряслись так, что не мог пошевелиться». В Перми мальчика ударило током на остановке

Следственный комитет ищет небезопасное оказание услуг после электротравмы, полученной школьником на автобусной остановке в Перми. По предварительным данным, у табло с расписанием оказался провод. О начале доследственной проверки региональный Следком сообщил 14 февраля.

Предварительно установлено, что 13-летний школьник наступил на провод два дня назад, когда ждал автобус на остановке в Мотовилихинском районе Перми. «В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства.