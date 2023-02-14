«Ноги тряслись так, что не мог пошевелиться». В Перми мальчика ударило током на остановке

Следственный комитет ищет небезопасное оказание услуг после электротравмы, полученной школьником на автобусной остановке в Перми. По предварительным данным, у табло с расписанием оказался провод. О начале доследственной проверки региональный Следком сообщил 14 февраля.
Предварительно установлено, что 13-летний школьник наступил на провод два дня назад, когда ждал автобус на остановке в Мотовилихинском районе Перми. «В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства.
Матери мальчик рассказал, что, возвращаясь с братом от бабушки, на остановке Макаренко на бульваре Гагарина подошёл к информационному табло, чтобы посмотреть расписание автобусов, и почувствовал, как затряслась нога. «Не мог ей пошевелить, потом шагнул второй ногой, и обе ноги сильно начались трястись (как судороги). <...> Прошел ток по всему телу. Я это почувствовал и упал. Поднял ноги, перекатился с этого места и смог встать», — цитирует пострадавшего 59.RU.
По его словам, тремор продолжался на протяжении всего оставшегося пути домой. Через два дня в руке сохраняется слабость, но держать ложку и писать может. Накануне мать побывала на остановке. Провод продолжал опасно висеть.