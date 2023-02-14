    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, зап

    771мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd73.86eur79.34

    «Ноги тряслись так, что не мог пошевелиться». В Перми мальчика ударило током на остановке

    1267
    7 комментариев

    Следственный комитет ищет небезопасное оказание услуг после электротравмы, полученной школьником на автобусной остановке в Перми. По предварительным данным, у табло с расписанием оказался провод. О начале доследственной проверки региональный Следком сообщил 14 февраля.

    Предварительно установлено, что 13-летний школьник наступил на провод два дня назад, когда ждал автобус на остановке в Мотовилихинском районе Перми. «В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

    Матери мальчик рассказал, что, возвращаясь с братом от бабушки, на остановке Макаренко на бульваре Гагарина подошёл к информационному табло, чтобы посмотреть расписание автобусов, и почувствовал, как затряслась нога. «Не мог ей пошевелить, потом шагнул второй ногой, и обе ноги сильно начались трястись (как судороги). <...> Прошел ток по всему телу. Я это почувствовал и упал. Поднял ноги, перекатился с этого места и смог встать», — цитирует пострадавшего 59.RU.

    По его словам, тремор продолжался на протяжении всего оставшегося пути домой. Через два дня в руке сохраняется слабость, но держать ложку и писать может. Накануне мать побывала на остановке. Провод продолжал опасно висеть.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    Гость14 Фев 2023 в 22:51
    Мальчик был босиком?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close