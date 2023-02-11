Она просто задохнулась! 6 простых способов убрать неприятный запах у курицы

Наверное, куриное мясо — самое простое для приготовления. Никаких тебе жил, нарезал быстренько, полчаса и вуаля. Но подвох в том, что за полдня в пакете в холодильнике курица приобретает специфический запах, и сложно понять — испортилась она или банально задохнулась. Наши коллеги из Wday.ru узнали легкие способы реанимировать будущий ужин.
— Чтобы не появлялся неприятный запах, хранить мясо лучше завернутым в пергамент или бумагу, а поверх нее — в салфетку, смоченную в соляном растворе, — советует диетолог и нутрициолог Юлия Бобейка.
Если неприятный запах всё же чувствуется — его нужно обязательно устранить перед готовкой. Иначе ваша запеченная курочка будет пахнут совсем не так, как вы рассчитывали. Не обязательно покупать специальные ингредиенты, можно обойтись тем, что есть у вас под рукой.
Итак, для начала промойте курицу в холодной проточной воде, удалите с тушки жир — он может быть источником этого неприятного запаха. Старайтесь ополаскивать птицу аккуратно, чтобы обойтись без брызг: вместе с микрокаплями воды легко разнести бактерии с мяса по всей кухне.
Далее можно нарезать мясо на куски и замочить в слабом растворе марганцовки. Как вариант: оставить мясо на 3–4 часа в холодной соленой воде — на литр примерно 2 столовые ложки с горкой. Если у вас есть небольшой кусок древесного угля, его можно также положить в эту воду к курице, тогда эффект усилится.
Еще один способ: положить мясо в отвар аптечной ромашки. Готовят его так: столовую ложку ромашки заваривают стаканом кипятка, затем разводят отвар в литре холодной воды.
Если у вас есть горчица, она тоже сгодится. Тщательно обмажьте ею каждый кусок со всех сторон, сложите их в миску, накройте пленкой и поставьте в холодильник на несколько часов.
Чеснок также может устранить плохой или странный запах, появившийся у задохнувшегося в пакете куриного мяса. Два-три зубчика нарежьте на четвертинки и нашпигуйте ими куски курицы, добавляя соль. Пару крупных зубчиков чеснока пропустите через пресс, смешайте с солью и черным молотым перцем, обмажьте куски курицы и положите их в холодильник на 2 часа.
Как вариант: нашу многострадальную курицу можно банально замариновать. Вам нужны будут специи и пряные травы, винный уксус, красное сухое вино или свежеотжатый сок половины лимона и, конечно, соль. Мешаем куски курицы с маринадом, чтобы он полностью покрыл каждый, и оставляем в покое на 2–3 часа в холодном месте.
Белое мясо полезнее?
Принято считать, что белое мясо полезнее всего остального. Итальянские исследователи выяснили, что ценным продуктом его делают умеренная калорийность, легкоусвояемые белки с низким уровнем коллагена, ненасыщенные липиды, которые легко выводятся из организма, витамины группы B, а также минералы (железо, цинк и медь). Анализ состояния здоровья людей из разных стран с разным типом питания показал, что потребление белого мяса способствует снижению риска развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Кроме того, мясо птицы особенно подходит тем, кому необходимо больше калорий и белка, например спортсменам.
К схожим выводам пришли ученые из университета Навык Кемаль и Стамбульского университета в Турции. По данным исследования, если заменить красное мясо на белое, рыбу, орехи и бобы, можно сократить риск развития сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, а также улучшить гликемический контроль.
Растительная еда может заменить мясо?
Разные овощи и бобовые могут заменить мясо, но только частично. Здесь вступает в игру элементарная арифметика: в мясе содержится
— Что бы ни говорили о возможности заменить мясо в качестве источника белка бобовыми, этот вариант по разным причинам подходит не каждому, — рассказывала начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун. — К тому же именно животный, а не растительный белок — основной структурный элемент всех тканей человеческого организма. Особенно важно наличие животного белка в рационе у детей, а также беременных и кормящих женщин, так как он выполняет функции строительного материала. Современная наука считает нормой соотношение животного и растительного белка в рационе человека 50 на 50. Несбалансированное питание негативно сказывается на здоровье и может привести к возникновению не только анемии, но и заболеваний ЖКТ, к частым простудам и другим проблемам со здоровьем.
Что будет, если отказаться от животной пищи?
В этом случае нас ждет сразу несколько неприятных сюрпризов. Например, дефицит железа пищевого происхождения. Железо из растительной пищи усваивается хуже, чем из животной, и это прямая дорога к анемии. К анемии также приводит недостаток витамина В12 (в растениях вы его вообще не найдете). Кроме того, его дефицит ведет к полинейропатии — множественному поражению периферических нервов. Из-за этого нарушается чувствительность конечностей (как следствие — походка), снижаются рефлексы, появляются вялые параличи, трофические и вегетососудистые расстройства.
Еще один витамин, которого нет в растениях и овощах, — D. Так же, как и кальция. Это сразу два фактора потери костной массы и остеопороза. При этом у вегетарианцев, употребляющих рыбу и молочку, этой проблемы нет.
— Кроме того, нам все-таки необходим «плохой» холестерин из животной пищи, например, для синтеза половых гормонов. Около
Виктория Яблокова — врач, анестезиолог-реаниматолог, фитнес-тренер, нутрициолог.