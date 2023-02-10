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    28 февраля — круглый стол «Реабилитация после гриппа и ковида: как восстановить здоровье»

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    В этом году, несмотря на то, что пандемия коронавируса пошла на спад, он все равно полностью не исчез из новостной повестки. При этом сезонные ОРВИ и грипп внезапно оказались тяжелее обычных, по крайней мере, на взгляд тех, кто перенес заболевания. Многие жалуются на то, что болеют во второй, третий, а то и четвертый раз за зиму. Является ли это последствием перенесенного ковида или самостоятельным заболеванием, и как восстановить организм после перенесенных инфекций — поговорим на круглом столе.

    Вопросы к обсуждению:

    1) Как понять, что после ковида или ОРВИ, гриппа требуется реабилитация? Какие симптомы должны насторожить?

    2) Какие показатели стоит проверить после перенесенного заболевания?

    3) Отличаются ли последствия гриппа и ковида?

    4) По какому профилю чаще всего требуется реабилитация после ковида или гриппа? Где ее можно провести?

    5) Насколько активно люди обращаются за реабилитацией после перенесенного заболевания? Стали ли люди внимательнее обратиться к своему здоровью?

    6) Какие программы реабилитации предлагают клиники, санатории, реабилитационные центры? Как отличить настоящую реабилитацию от просто отдыха под присмотром врачей?

    7) Как повлияла в целом пандемия на развитие реабилитации как медицинской сферы?

    К участию приглашаются: специалисты по реабилитации, представители медицинских клиник, стационаров, санаториев и реабилитационных центров, лабораторий и диагностических центров.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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