28 февраля — круглый стол «Реабилитация после гриппа и ковида: как восстановить здоровье»

В этом году, несмотря на то, что пандемия коронавируса пошла на спад, он все равно полностью не исчез из новостной повестки. При этом сезонные ОРВИ и грипп внезапно оказались тяжелее обычных, по крайней мере, на взгляд тех, кто перенес заболевания. Многие жалуются на то, что болеют во второй, третий, а то и четвертый раз за зиму. Является ли это последствием перенесенного ковида или самостоятельным заболеванием, и как восстановить организм после перенесенных инфекций — поговорим на круглом столе.
Вопросы к обсуждению:
1) Как понять, что после ковида или ОРВИ, гриппа требуется реабилитация? Какие симптомы должны насторожить?
2) Какие показатели стоит проверить после перенесенного заболевания?
3) Отличаются ли последствия гриппа и ковида?
4) По какому профилю чаще всего требуется реабилитация после ковида или гриппа? Где ее можно провести?
5) Насколько активно люди обращаются за реабилитацией после перенесенного заболевания? Стали ли люди внимательнее обратиться к своему здоровью?
6) Какие программы реабилитации предлагают клиники, санатории, реабилитационные центры? Как отличить настоящую реабилитацию от просто отдыха под присмотром врачей?
7) Как повлияла в целом пандемия на развитие реабилитации как медицинской сферы?
К участию приглашаются: специалисты по реабилитации, представители медицинских клиник, стационаров, санаториев и реабилитационных центров, лабораторий и диагностических центров.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru