28 февраля — круглый стол «Реабилитация после гриппа и ковида: как восстановить здоровье»

В этом году, несмотря на то, что пандемия коронавируса пошла на спад, он все равно полностью не исчез из новостной повестки. При этом сезонные ОРВИ и грипп внезапно оказались тяжелее обычных, по крайней мере, на взгляд тех, кто перенес заболевания. Многие жалуются на то, что болеют во второй, третий, а то и четвертый раз за зиму. Является ли это последствием перенесенного ковида или самостоятельным заболеванием, и как восстановить организм после перенесенных инфекций — поговорим на круглом столе.

Вопросы к обсуждению:

1) Как понять, что после ковида или ОРВИ, гриппа требуется реабилитация? Какие симптомы должны насторожить?

2) Какие показатели стоит проверить после перенесенного заболевания?

3) Отличаются ли последствия гриппа и ковида?

4) По какому профилю чаще всего требуется реабилитация после ковида или гриппа? Где ее можно провести?



5) Насколько активно люди обращаются за реабилитацией после перенесенного заболевания? Стали ли люди внимательнее обратиться к своему здоровью?

6) Какие программы реабилитации предлагают клиники, санатории, реабилитационные центры? Как отличить настоящую реабилитацию от просто отдыха под присмотром врачей?

