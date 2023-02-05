Вот душнила: 10 вещей, которые мужчины терпеть не могут в женщинах (даже в самых любимых)

А вы ловили себя на таком? Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Все мы неидеальны, и не стоит из-за этого грустить. Но и совсем философски относиться к этой мысли — мол, любите меня таким вот уникальным и индивидуальным — тоже излишне. Меняться ради любимого человека (а лучше — ради себя) — вполне благое дело. Эксперты рассказали нашим коллегам из Wday.ru, какие женщины больше всего отталкивают мужчин и какие бытовые вещи обычно ставят жирную точку на личной жизни.

Ханжа и сплетница Вы часто критикуете. Такие люди страшно обижаются, когда им не разрешают наносить окружающим добро своими бесценными замечаниями и советами. Как отличить критику от хамства? Очень просто — если кому-то будет нужно ваше мнение, он вам об этом скажет. Психолог Юлия Хадарцева советует: если вам хочется встречаться с незаурядным мужчиной, стоит мыслить шире и по возможности избавиться от стереотипов. — Отпуск? Конечно, Турция. Секс? Миссионерская поза. Дети? Счастье — дайте двух. Брак? Обязательно до 25 лет. Партнеры с большой разницей в возрасте? Извращенцы — сжечь их! Откройте окно и включите свет, душно, как в старой поговорке — дышать темно и воздуха не видно, — говорит эксперт.

Сюда же можно отнести напускное ханжество. Отказаться от интима на первой встрече, потому что не хочется, — это абсолютно нормально. А вот чтобы выглядеть хорошей девочкой — грустное и неблагодарное занятие. Если вы не умеете и не любите слушать, это будет мешать вам во всех сферах жизни и особенно в личной. Заметили за собой, что склонны к длинным монологам и не даете людям слово вставить? Это повод поработать над коммуникацией, для начала нажмите «кнопку паузы» и держите ее обеими руками. Еще одно труднопереносимое чувство для партнера — это черная зависть. Вообще завидовать нормально, это указывает на наши истинные потребности, но если вы от злости исходите желчью и не можете спокойно жить, вам пора к психологу.

— Не надо рассказывать всем, что ваша коллега Светка — девушка легкого поведения, только потому, что у нее в социальной сети красивые и откровенные фото. Умному партнеру (а вы ведь не планируете найти себе идиота) сразу станет понятно, что вам просто завидно, — заключает психолог.

Еще 5 вещей, которые убивают отношения в паре Улучшайзинг — Все мы помним строчки из хита 90-х: «Я его слепила из того, что было. А потом что было, то и полюбила». И это, пожалуй, самая частая и самая грубая ошибка, которую допускают женщины в начале отношений. Они стараются улучшить мужчину. Но знайте, что другим людям не нравится, когда мы хотим их изменить. Так же, как это не нравится и нам самим, — рассказывала клинический психолог Елизавета Че.

Публичные ссоры Если вы хотите быстро избавиться от своего мужчины, то публичные ссоры с упреками отлично подойдут для этой цели. Во всех остальных случаях и думать об этом забудьте. Это интимные межличностные моменты, ими они и должны остаться. Выяснения на публике пустят серьезную трещину в отношениях и подорвут доверие.

Игры в Шерлока Холмса — Доверие — это то, на чем строятся отношения. Но даже если партнер подрывает его, постарайтесь не включать чувство, разъедающее душу, — ревность. И уж тем более не играйте в сыщика. У многих есть склонность к слежке и шпионству в паре. Если это про вас, всегда помните: когда вы что-то ищете, будьте готовы найти, а найдя, принять определенные решения. Если не готовы к такому повороту, то какой в этом смысл? Берегите свою психику, она вам еще пригодится, — советует психолог.



Слияние Существует миф, что идеальные пары всегда должны быть вместе. Но человек адаптивен к любым раздражителям. В том числе и к гормональным, которые вызывает объект воздыханий. Особенно если он постоянно находится рядом. По мнению Елизаветы, в этом случае организм перестает реагировать на стимулы и искра угасает. И это неудивительно. По своей природе на психофизиологическом уровне мы нуждаемся в одиночестве. Как минимум чтобы восстановиться.

Вера в идеальный коннект Еще одна ошибка влюбленных — думать, что партнеры должны совпадать во всех вопросах. На самом деле, противоречия, споры и недопонимание в отношениях — это нормально. У партнера есть сформировавшиеся убеждения и свое мнение, ведь он как-то жил и развивался до вас. Важно принять это, а любые несовпадения обсуждать в спокойной атмосфере, находить компромиссы вместе. Это и делает пару единым целым.



6 фраз — если их каждый день говорить мужчине, он будет счастлив с вами Группа исследователей во главе с психологом Меган Роббинс изучила 30 работ, в которых поучаствовали более 5000 человек, часть опрошенных была в браке. При выборке специалисты учитывали такие факторы: как долго партнеры вместе, каково их поведение в отношениях, психическое и физическое здоровье и насколько хорошо опрошенные ежедневно заботятся о себе. Психологи сделали необычный вывод: те люди, которые чаще употребляли «мы» в отношении себя и своего партнера, имели показатели выше во всех пяти категориях, учтенных при опросе. Изучаем, какие еще фразы укрепят ваш союз.

«Я счастлива, что именно ты рядом со мной» Поверьте, вашему мужчине важно знать, почему вы именно с ним. Когда партнер это услышит, он будет понимать, что вы готовы идти с ним по жизни. Благодаря таким фазам у пары появляется уверенность в любви друг друга.



«Мне хорошо с тобой» — И не просто хорошо, а максимально комфортно проживать свою жизнь. Произносите эту фразу в те минуты, когда партнер может с вами разделить какие-то невзгоды. Говорить о том, как вам ценно, что он рядом и вы совместно разрешаете определенные жизненные ситуации, — крайне важно, — считает психолог Юлия Хадарцева.

«Я люблю тебя» Важно не забывать говорить о своих чувствах, почаще напоминать, что вы дорожите партнером. Психолог советует соблюдать одно правило: говорите о чувствах в те моменты, когда действительно ярко испытываете эти эмоции. Не пытайтесь превратить эти слова в рутину — они могут потерять свою силу, если использовать их халатно.

«Спасибо за то, что ты делаешь для меня»

Обязательно отмечайте хоть сколько-нибудь значимые для вас поступки партнера. Не принимайте ничего как должное. Благодарите за всё, что приносит вам радость, пользу или освобождает время для других дел. Отмечайте, если муж взял на себя детей после работы, а у вас получилось пойти с подругами в кафе. Скажите ему, как вам было хорошо — и всё благодаря ему.



«У нас с тобой лучший секс» — Проговаривайте тот факт, что вам хорошо в сексуальной жизни с ним. К сожалению, тема секса у многих табуирована, и поэтому мы забываем говорить партнеру о том, как нам хорошо с ним в момент интимной близости. А ведь секс — важнейшая сфера, которую не нужно замалчивать. Поэтому отбросьте стеснение и смело говорите с партнером о том, в какие моменты вы испытываете особое наслаждение, — советует психолог Юлия Хадарцева.

«Мне сейчас очень грустно/больно/печально» Не бойтесь обсуждать с партнером свои настоящие ощущения от чего-либо. Делитесь тем, чем расстроены, от чего хандрите, что вас напугало, не бойтесь просить поддержки. Часто мы думаем, что можем навредить отношениям, транслируя негативный настрой. На самом деле, мы вредим им своей неискренностью. В такие моменты мы отдаляемся друг от друга. Поэтому не бойтесь «шокировать» партнера реальным положением вещей и будьте собой.



Как показать свою симпатию без слов Смотрите в глаза дольше обычного. Контакт глаз, пожалуй, самое точное измерение симпатии. Если при общении вы долго смотрите друг другу в глаза, с уверенностью можно говорить о взаимной симпатии. Речь не только о романтических чувствах, но и о дружеских и партнерских отношениях.

Прямой контакт глаз провоцирует выработку окситоцина (одного из четырех гормонов счастья) и постепенное формирование доверия. Это синхронизирует нас для дальнейшего общения. Глазами мы считываем друг о друге значительно больше, чем говорим словами. Готовность поддерживать зрительный контакт также свидетельствует о возрастающей степени доверия.

Признаки того, что вы отлично подходите друг другу Вы чувствуете себя в безопасности. Когда вы стремитесь поделиться своими чувствами и мыслями с партнером, это значит, что в нем вы видите сторонника и вдохновителя, и это — норма. Забота и участие — хороший знак в партнерстве. В здоровых отношениях вы можете говорить с партнером о том, о чем говорить вслух другим людям трудно, но это очень важно для вас, — о детском опыте, мечтах и желаниях, прошлых психологических травмах. Вы можете поделиться личным и видите в ответ эмоциональную реакцию и поддержку.



Вы двигаетесь в отношениях вперед. В хорошей паре партнеры дают друг другу возможность развиваться в профессии, творчестве и даже в отношениях. Вы не зарываете голову в песок, встречаясь с трудностями, а видите и осознаете свои слабости и ошибки — и берете за них ответственность. Хорошо, если вы открыты и не избегаете сложных разговоров, не перекладываете вину на другого и не занимаете при этом оборонительную позицию.