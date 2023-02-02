Посол Антонов высказался о дальнейших дипломатических отношениях с США

Соединённые Штаты Америки не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине — речь идёт о «поддержании контролируемого накала», заявил поздно вечером 1 февраля в эфире Первого канала посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, «американцы (…) прекрасно понимают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих» (цитата по РИА Новости).
При этом Антонов также добавил, что происходящее сейчас на Украине — «это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого лишь становятся видны».
По мнению посла, России сегодня нужны «железобетонные гарантии безопасности», однако «США пока не готовы к диалогу».
Кроме этого, Антонов подчеркнул, что для подвижек в ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США должны пересмотреть свои взгляды по поводу двусторонних отношений. «Тогда мы будем готовы конструктивно взглянуть на американские предложения, до этого какие-то подвижки с нашей стороны были бы неоправданными», — заявил он, отметив, что сторонам пока нечего предложить что-то взамен договора по его истечении в 2026 году.
Напомним, в конце января в Москву прибыла новый посол США в России — Линн Трейси. В американской дипмиссии заявили, что она намерена «уделить особое внимание поддержанию диалога между странами в период беспрецедентной напряженности».