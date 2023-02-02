Посол Антонов высказался о дальнейших дипломатических отношениях с США

Соединённые Штаты Америки не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине — речь идёт о «поддержании контролируемого накала», заявил поздно вечером 1 февраля в эфире Первого канала посол РФ в США Анатолий Антонов.



По его словам, «американцы (…) прекрасно понимают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих» (цитата по РИА Новости).



При этом Антонов также добавил, что происходящее сейчас на Украине — «это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого лишь становятся видны».

