    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, ю-в

    749мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd70.12eur76.22

    Посол Антонов высказался о дальнейших дипломатических отношениях с США

    972
    7 комментариев

    Соединённые Штаты Америки не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине — речь идёт о «поддержании контролируемого накала», заявил поздно вечером 1 февраля в эфире Первого канала посол РФ в США Анатолий Антонов.

    По его словам, «американцы (…) прекрасно понимают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих» (цитата по РИА Новости).

    При этом Антонов также добавил, что происходящее сейчас на Украине — «это часть глобальной борьбы за новый миропорядок, контуры которого лишь становятся видны».

    По мнению посла, России сегодня нужны «железобетонные гарантии безопасности», однако «США пока не готовы к диалогу».

    Кроме этого, Антонов подчеркнул, что для подвижек в ситуации с Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США должны пересмотреть свои взгляды по поводу двусторонних отношений. «Тогда мы будем готовы конструктивно взглянуть на американские предложения, до этого какие-то подвижки с нашей стороны были бы неоправданными», — заявил он, отметив, что сторонам пока нечего предложить что-то взамен договора по его истечении в 2026 году.

    Напомним, в конце января в Москву прибыла новый посол США в России — Линн Трейси. В американской дипмиссии заявили, что она намерена «уделить особое внимание поддержанию диалога между странами в период беспрецедентной напряженности».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СШАВластьПолитикаПосол России
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    Гость02 Фев 2023 в 01:14
    Наблюдаем, что "пипискомер" покажет..)
    +1−0
    26586993702 Фев 2023 в 01:13
    У них один текст на весь МИД и на правительство?
    +3−1
    Гость02 Фев 2023 в 01:08
    Предлагаю эвакуировать посольство и консульства из сша и повесить на дверях и ограде амбарный замок.
    Пущай американцы ездят к нашему послу в Мексике)
    +1−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close