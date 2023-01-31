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    20 февраля — круглый стол «Актуальные тенденции рынка ипотеки и недвижимости — 2023»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе:

    Список вопросов к обсуждению:

    • Краткие итоги года на рынке недвижимости и тенденции — 2023. Насколько были выполнены планы по строительству и вводу жилья? Как начинается 2023 год? Какие объекты становятся популярными? Динамика цен на жилье в начале года.
    • Какой объем жилья сейчас продается в ипотеку? Нет ли перегрева на рынке ипотеки? Есть ли признаки надувания «пузыря» на рынке?
    • Ипотека. Итоги 2022 года. Какой объем ипотеки был выдан? Выполнены ли намеченные планы? Какие программы пользовались наибольшим спросом? Какие являются драйверами в 2023 году? Что происходит с совместными программами банков и застройщиков?
    • Ситуация на «вторичке». Уровень цен и спроса. Ипотека — ставки и условия. Восстанавливается ли спрос в 2023 году?
    • Загородная ипотека и недвижимость. Насколько увеличился спрос в последнее время? В связи с ростом спроса на загородный отдых и загородную недвижимость — появились ли новые предложения по загородной ипотеке? Какие программы есть и результаты по ним в 2022 году.
    • Инвестиции в недвижимость. Насколько рынок недвижимости сейчас востребован у инвесторов? Какие объекты используются как инвестиционные? Действительно ли недвижимость сейчас наилучший способ сохранить и преумножить свои сбережения?
    • Перспективы рынка недвижимости и ипотеки 2023.

    К участию приглашаются представители банков, застройщиков и эксперты рынка

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 20 февраля 2023

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

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