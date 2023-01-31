7 марта — круглый стол «Двигатель прогресса: как развивается сервис доставки в России»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Растет ли рынок доставки/логистических услуг в целом? Какие факторы этому способствуют? Итоги 2022 года и предварительные ощущения от первого квартала 2023 года?
- Какие виды доставки существуют? Какие сегменты рынка доставки развиваются быстрее всего?
- Насколько востребована экспресс-доставка? В каких сферах она представлена? Экспресс — это как быстро?
- Развитие собственной доставки и аутсорсинг: в каком случае что выбрать?
- Пункты выдачи, курьерская доставка, постаматы — что выбирают потребители? В чем особенности каждого из способов доставки? Нужно ли открывать собственные ПВЗ или стоит пользоваться
- Рынок труда в сфере доставки: логисты, курьеры, водители и пр. Есть ли дефицит кадров? Какие профессионалы нужны рынку?
- Взаимодействие служб доставки с интернет-магазинами, маркетплейсами, ресторанами, оффлайн-магазинами и т.п.
- Новые технологии на рынке доставки: дроны, роботы и другие фантастические варианты.
- Международная доставка в 2023 году: кто, откуда и как доставляет?
- Как будет развиваться сфера доставки в ближайшем будущем? Каких новшеств на рынке можно ждать? Что хотелось бы изменить?
Рынок доставки получил очень сильный толчок к развитию во время пандемии, когда оффлайн-магазины и рестораны были закрыты. Сейчас заказать домой, в офис, в постамат или пункт выдачи и даже в соседний магазин можно практически все, что угодно — и привезти это могут уже через 15 минут (в лучшем случае). О том, как развивается сервис доставки — поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются: службы доставки и логистики, маркетплейсы, интернет-магазины, производители ПО для служб доставки, производители и продавцы автотранспорта для доставки
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 7 марта 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Елизавета Соломина, e.solomina@fontanka.ru, +7(904)337–79–09