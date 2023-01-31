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    7 марта — круглый стол «Двигатель прогресса: как развивается сервис доставки в России»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Растет ли рынок доставки/логистических услуг в целом? Какие факторы этому способствуют? Итоги 2022 года и предварительные ощущения от первого квартала 2023 года?
    • Какие виды доставки существуют? Какие сегменты рынка доставки развиваются быстрее всего?
    • Насколько востребована экспресс-доставка? В каких сферах она представлена? Экспресс — это как быстро?
    • Развитие собственной доставки и аутсорсинг: в каком случае что выбрать?
    • Пункты выдачи, курьерская доставка, постаматы — что выбирают потребители? В чем особенности каждого из способов доставки? Нужно ли открывать собственные ПВЗ или стоит пользоваться
    • Рынок труда в сфере доставки: логисты, курьеры, водители и пр. Есть ли дефицит кадров? Какие профессионалы нужны рынку?
    • Взаимодействие служб доставки с интернет-магазинами, маркетплейсами, ресторанами, оффлайн-магазинами и т.п.
    • Новые технологии на рынке доставки: дроны, роботы и другие фантастические варианты.
    • Международная доставка в 2023 году: кто, откуда и как доставляет?
    • Как будет развиваться сфера доставки в ближайшем будущем? Каких новшеств на рынке можно ждать? Что хотелось бы изменить?

    Рынок доставки получил очень сильный толчок к развитию во время пандемии, когда оффлайн-магазины и рестораны были закрыты. Сейчас заказать домой, в офис, в постамат или пункт выдачи и даже в соседний магазин можно практически все, что угодно — и привезти это могут уже через 15 минут (в лучшем случае). О том, как развивается сервис доставки — поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: службы доставки и логистики, маркетплейсы, интернет-магазины, производители ПО для служб доставки, производители и продавцы автотранспорта для доставки

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 7 марта 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Елизавета Соломина, e.solomina@fontanka.ru, +7(904)337–79–09

    План мероприятий

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