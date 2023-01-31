7 марта — круглый стол «Двигатель прогресса: как развивается сервис доставки в России»

Рынок доставки получил очень сильный толчок к развитию во время пандемии, когда оффлайн-магазины и рестораны были закрыты. Сейчас заказать домой, в офис, в постамат или пункт выдачи и даже в соседний магазин можно практически все, что угодно — и привезти это могут уже через 15 минут (в лучшем случае). О том, как развивается сервис доставки — поговорим на круглом столе.



К участию приглашаются: службы доставки и логистики, маркетплейсы, интернет-магазины, производители ПО для служб доставки, производители и продавцы автотранспорта для доставки

