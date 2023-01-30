    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    3 м/с, ю-з

    734мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd69.34eur75.41

    В Австралии потерялась радиоактивная капсула. Опасный микрососуд ищут на огромной территории

    591
    обсудить

    Власти Западной Австралии выпустили срочное предупреждение, связанное с потерей радиоактивной капсулы. Она выпала при транспортировке между городом Перт и горнопромышленным регионом Пилбара. Об этом 30 января пишет The West Australian. Эксперты уже подсчитали, что серебряная капсула диаметром 6 мм и высотой 8 мм может оставаться радиоактивной 300 лет.

    Пропажу ищут на площади 1,4 тыс. километров. Капсула — часть радиоактивного микрометра, который используют в горнодобывающей отрасли. Излучение в течение часа равно 10 сеансам рентгена, если находиться с ней рядом дольше — растут риски возникновения злокачественных опухолей.

    При обнаружении гражданам рекомендуют отойти от капсулы на пять метров минимум и сообщить о находке. В руки брать ее запрещается, как и класть в автомобиль.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    АвстралияРадиация
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close