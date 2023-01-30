В Австралии потерялась радиоактивная капсула. Опасный микрососуд ищут на огромной территории

Власти Западной Австралии выпустили срочное предупреждение, связанное с потерей радиоактивной капсулы. Она выпала при транспортировке между городом Перт и горнопромышленным регионом Пилбара. Об этом 30 января пишет The West Australian. Эксперты уже подсчитали, что серебряная капсула диаметром 6 мм и высотой 8 мм может оставаться радиоактивной 300 лет.



Пропажу ищут на площади 1,4 тыс. километров. Капсула — часть радиоактивного микрометра, который используют в горнодобывающей отрасли. Излучение в течение часа равно 10 сеансам рентгена, если находиться с ней рядом дольше — растут риски возникновения злокачественных опухолей.