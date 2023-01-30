28 марта - Круглый стол: «Весеннее обострение: можно ли победить аллергию?»

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аллергией страдает около 40% населения нашей планеты. По данным опроса ВЦИОМ, самым распространенным является аллергия на цветущие растения — с ней сталкивались больше 26% опрошенных. Каждый четвертый (25%) говорит, что сталкивался с аллергией на лекарства, каждый пятый имеет аллергическую реакцию на те или иные продукты питания и пыль. О том, что из себя представляет аллергия и можно ли с ней справиться — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Насколько распространена проблема аллергии? Всегда ли является аллергией то, что ей называют?
- Какие виды аллергии бывают? Чем они отличаются друг от друга?
- Диагностика аллергии: самые эффективные методы? С какого возраста можно понять, на что аллергия?
- Может ли аллергия проявиться во взрослом возрасте? Накопиться со временем? Является ли аллергия наследственным заболеванием?
- От аллергии до астмы — насколько закономерный сценарий?
- Нужно ли лечить аллергию? Как быть, если контакта с аллергеном не избежать?
- Как работают антигистаминные препараты? Нужно ли их пить постоянно? Как они меняются со временем?
- АСИТ: магия или реально работающая схема? На чем она основана? От какой аллергии она помогает?
- Будет ли прогрессировать аллергия, станет ли больше аллергиков в будущем и что смогут противопоставить аллергологи?
На круглый стол приглашаются врачи-аллергологи, педиатры и терапевты, производители лекарственных препаратов от аллергии.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru