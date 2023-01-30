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    28 марта - Круглый стол: «Весеннее обострение: можно ли победить аллергию?»

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    Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аллергией страдает около 40% населения нашей планеты. По данным опроса ВЦИОМ, самым распространенным является аллергия на цветущие растения — с ней сталкивались больше 26% опрошенных. Каждый четвертый (25%) говорит, что сталкивался с аллергией на лекарства, каждый пятый имеет аллергическую реакцию на те или иные продукты питания и пыль. О том, что из себя представляет аллергия и можно ли с ней справиться — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    - Насколько распространена проблема аллергии? Всегда ли является аллергией то, что ей называют?

    - Какие виды аллергии бывают? Чем они отличаются друг от друга?

    - Диагностика аллергии: самые эффективные методы? С какого возраста можно понять, на что аллергия?

    - Может ли аллергия проявиться во взрослом возрасте? Накопиться со временем? Является ли аллергия наследственным заболеванием?

    - От аллергии до астмы — насколько закономерный сценарий?

    - Нужно ли лечить аллергию? Как быть, если контакта с аллергеном не избежать?

    - Как работают антигистаминные препараты? Нужно ли их пить постоянно? Как они меняются со временем?

    - АСИТ: магия или реально работающая схема? На чем она основана? От какой аллергии она помогает?

    - Будет ли прогрессировать аллергия, станет ли больше аллергиков в будущем и что смогут противопоставить аллергологи?

    На круглый стол приглашаются врачи-аллергологи, педиатры и терапевты, производители лекарственных препаратов от аллергии.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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