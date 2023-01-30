В Приморье пытаются поймать амурского тигра, который загрыз трех собак. Хищник обходит все ловушки

Специалисты несколько недель с помощью специальных средств ведут активные поиски амурского тигра, который загрыз трех собак в приморском селе Знаменка, но краснокнижный хищник чует ловушки и не подходит к населенным пунктам, поймать его пока не удается, сообщил 30 января РИА Новости генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Ранее он рассказал агентству, что поимку тигра осложняет всеядность хищника, который охотится и на диких зверей, и таскает собак. По его словам, если бы тигр «постоянно ходил в село по одной тропе, его бы быстро поймали».
«Тигра активно ловят, готовят для его поимки специальные средства, но полосатый хищник, видимо, это видит и не идет в село», — сказал Арамилев.
По его словам, «живую наживку» не используют, «есть специальные приспособления», которые позволят поймать хищника без вреда для здоровья животного.
Ранее в соцсетях распространилось видео, снятое жителями села Знаменка в Приморье. Авторы сообщали, что в центре села тигр сначала подошел к одной собаке, сидевшей на цепи в будке, но не тронул ее, после загрыз другую. Утверждалось, что за несколько дней тигр был в Знаменке несколько раз.
Факт гибели собаки подтвердил РИА Новости гендиректор центра «Амурский тигр». Он также рассказал, что краснокнижный хищник — предположительно, молодой самец — с начала года был в селе дважды и загрыз там трех собак. Зверя наблюдали в радиусе 50 километров, он также заходил в села Заречное и Звенигородка.