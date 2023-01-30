В Приморье пытаются поймать амурского тигра, который загрыз трех собак. Хищник обходит все ловушки

Специалисты несколько недель с помощью специальных средств ведут активные поиски амурского тигра, который загрыз трех собак в приморском селе Знаменка, но краснокнижный хищник чует ловушки и не подходит к населенным пунктам, поймать его пока не удается, сообщил 30 января РИА Новости генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Ранее он рассказал агентству, что поимку тигра осложняет всеядность хищника, который охотится и на диких зверей, и таскает собак. По его словам, если бы тигр «постоянно ходил в село по одной тропе, его бы быстро поймали».