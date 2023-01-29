7 популярных стрижек, которые никому не идут (но все их делают)

Несмотря на то что эти варианты выбирают звезды — они мало кому подходят LGEPR / Wikimedia.org Поделиться Поделиться





Выбрать стрижку иногда сложнее, чем спутника жизни. Каждая женщина знает: только решишься на что-то новенькое — и жалеешь об этом уже через минуту после выхода из салона. Но мы постараемся уберечь вас от некоторых ошибок, связанных с выбором прически. Наши коллеги из MarieClaire собрали фото стрижек звезд, которые никому не подойдут.

Сессон

Такая стрижка была в моде в 2022 году, но нужно помнить — она делает лицо объемнее. Также у нее есть еще один нюанс — она подчеркивает второй подбородок. Многие женщины с такой стрижкой становятся похожим на... чупа-чупс.

Короткое каре с челкой

Сочетание каре с плотной челкой может сделать лицо грубее и визуально круглее. Если же вы хотите добавить к каре челку, лучше отдать предпочтение филированному и более легкому варианту, так больше шансов, что стрижка вас украсит.

Боб

Арт-директор студии красоты Михаил Гиреев говорит, что боб до сих пор актуален, но есть нюанс: в зависимости от полноты стрижки, она может вас украсить или наоборот. Лучше избегать вариантов боба с разной длиной — например такой, где на затылке волосы короче, а у лица длиннее.

Мелкая завивка на короткие волосы

Эксперт предупреждает: большой объем в сочетании с короткими волосами красит далеко не многих (а точнее — почти никого). Создается ощущение, что вы выглядите слишком вычурно. Будьте особенно осторожны, если собираетесь сделать долговременную укладку.

— Я советую сначала попробовать краткосрочные вариации и, уже когда будете на сто процентов уверены, делать долгосрочный. Лучше попробовать «кудрявый метод», благодаря которому волосы будут виться естественно, а вы можете в любой момент вернуться к прямым волосам, — объясняет Михаил Гиреев. Прямая короткая челка

Специалист говорит, что, несмотря на популярность, эффектно такая прическа смотрится только на показе мод. Даже если у вас идеальный овал лица и правильные черты, этот образ может всё испортить. Такая челка делает лицо тяжелым и может подчеркнуть недостатки. Сейчас лучше обращать внимание на более легкие челки или челки-шторки, которые красиво обрамляют лицо. Каре на ножке

Еще одна короткая стрижка, которая безвозвратно вышла из моды. Каре сложно и в уходе, и в исполнении. Без идеальной укладки такая стрижка будет выглядеть неаккуратно, к тому же она сделает образ неактуальным.

Рваная короткая стрижка

Давайте разбираться: рваная челка — один из трендов, а вот рваная короткая стрижка давно вышла из моды. Тем более ее не очень легко укладывать. Мода возвращается: главная стрижка 2023 года Стилистов часто пытают вопросом, какая прическа способна украсить любой тип внешности. Ответ пришел откуда не ждали — актриса Сидни Суини опубликовала видео со своей новой укладкой. Звезда сериала «Эйфория» решила освежить образ стрижкой из прошлого.



Посмотрите, как ей идет! sydney_sweeney / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

Укладку Сидни стилисты назвали Flippy Layered Bob. Это версия каре, совмещенная с каскадом: она имеет свою особенность — концы локонов закручены наружу. Модные критики настаивают: от укладки веет атмосферой ситкомов 1990-х, и с ними сложно не согласиться.

Ошибки в прическах и укладках По мнению специалистов, главный тренд — чтобы прическа выглядела минимально похожей на прическу. Это должно быть что-то очень легкое, небрежное, без гипертрофированных форм. Большие объемы сейчас неактуальны. Лучше выбрать либо совсем небольшой объем, либо обойтись без него — это правило действует и для распущенных, и для собранных волос. Также стоит избегать причесок, которые четко выложены волосок к волоску.

— Если это распущенные волосы, то ни в коем случае не «залаченные» кудри — это должны быть подвижные пряди, которые от дуновения ветра не разлетаются склеенными сосульками, а рассыпаются, как волосы без укладочных средств. Современные укладочные средства это позволяют, — объясняла стилист Ольга Александрова.



Ольга подчеркивает, что сейчас в образах — что в дневном, что в вечернем, что в свадебном — нет акцента на прическу. Она всего лишь фон, правильно дополняющий ваш образ. Распущенные волосы никогда не выходят из моды. Красивая копна волос всегда актуальна.

— Еще момент — не надо стесняться в прическах своих ушей. Многие говорят: «У меня такие торчащие уши — напустите мне прическу на уши, чтобы всё было закрыто», — замечает стилист. Кстати, Ольга уверяет, что самого понятия «свадебная прическа» больше не существует, это могут быть прямые волосы с пробором, локоны, высокий или небрежно собранный пучок. Всё, что украсит и правильно дополнит ваш образ.