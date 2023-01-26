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    «Чтобы подготовить детей». Министр просвещения РФ предложил включить духовно-нравственные темы в программу начальной школы

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    Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил включить в программу младших классов изучение тем, связанных с духовно-нравственными ценностями. Информацию об этом опубликовали 26 января на сайте ведомства.

    По словам Кравцова, это поможет подготовить детей к изучению «Основ духовно-нравственной культуры народов России» в 4-м классе и «Основ религиозных культур и светской этики» в 5–9-м классах.

    «Предлагаем интегрировать темы духовных традиционных ценностей и в другие дисциплины, уже начиная с предметов «Окружающий мир», «Русский язык», «Чтение», «Музыка», «Изобразительное искусство», — заявил министр во время выступления на образовательных чтениях «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» в Кремлевском дворце.

    Как уточнил Кравцов, для разработки содержания таких тем уже создали экспертную группу. В её состав вошли представители РПЦ, ученые, преподаватели и «другие эксперты».

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