«Чтобы подготовить детей». Министр просвещения РФ предложил включить духовно-нравственные темы в программу начальной школы

Министр просвещения России Сергей Кравцов предложил включить в программу младших классов изучение тем, связанных с духовно-нравственными ценностями. Информацию об этом опубликовали 26 января на сайте ведомства.



По словам Кравцова, это поможет подготовить детей к изучению «Основ духовно-нравственной культуры народов России» в 4-м классе и «Основ религиозных культур и светской этики» в 5–9-м классах.



«Предлагаем интегрировать темы духовных традиционных ценностей и в другие дисциплины, уже начиная с предметов «Окружающий мир», «Русский язык», «Чтение», «Музыка», «Изобразительное искусство», — заявил министр во время выступления на образовательных чтениях «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» в Кремлевском дворце.

