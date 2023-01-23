Сотрудник петербургской духовной академии вычислял ЛГБТ-студентов, но его хитрость разоблачили в ответ

В Петербурге призвали к ответу двоих «хакеров», которые взломали аккаунт сотрудника духовной академии. Страница была фейковой, а использовалась для «разоблачительных» бесед с абитуриентами и студентами.



Дерзкий план нарушители реализовали в декабре 2021 года, сообщает 23 января объединенная пресс-служба городских судов. Они взломали страницу во «ВКонтакте» с фальшивым именем, поменяли пароль, чтобы хозяин аккаунта потерял к нему доступ, и сделали скриншоты некоторых переписок. Сам потерпевший пояснил, что общался с теми, кого подозревал в непорядочности: добавлял в «друзья» и проводил «наводящие беседы». Вычислял он студентов и выпускников нетрадиционной сексуальной ориентации, а также причастных к «антицерковной» группе в соцсетях.