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    Сотрудник петербургской духовной академии вычислял ЛГБТ-студентов, но его хитрость разоблачили в ответ

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    В Петербурге призвали к ответу двоих «хакеров», которые взломали аккаунт сотрудника духовной академии. Страница была фейковой, а использовалась для «разоблачительных» бесед с абитуриентами и студентами.

    Дерзкий план нарушители реализовали в декабре 2021 года, сообщает 23 января объединенная пресс-служба городских судов. Они взломали страницу во «ВКонтакте» с фальшивым именем, поменяли пароль, чтобы хозяин аккаунта потерял к нему доступ, и сделали скриншоты некоторых переписок. Сам потерпевший пояснил, что общался с теми, кого подозревал в непорядочности: добавлял в «друзья» и проводил «наводящие беседы». Вычислял он студентов и выпускников нетрадиционной сексуальной ориентации, а также причастных к «антицерковной» группе в соцсетях.

    В этой группе скриншоты вскоре и опубликовали — вместе с «клеветнической и дискредитирующей сотрудника» информацией. Оба взломщика вину полностью признали и получили по два года условно с таким же испытательным сроком.

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