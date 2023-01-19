Хаски, «Три дня дождя», Слава КПСС, «Щенки» и другие — Петербург ждет фестиваль «Будущее»

Весь остаток января Петербург будут раскачивать молодые артисты — те, кто уже давно и уверенно собирает залы, и те, кто только пробует хайп на вкус. Зрителей ждет обширный лайнап и разная музыка, от рэпа до панк-рока. Все случится 21, 27 и 28 января в «Гигант Холле». (16+)

Полный список участников можете изучить на официальных ресурсах фестиваля , но уже одного перечисления хедлайнеров достаточно, чтобы задуматься о «Будущем»: 21 января главной звездой станет, несомненно, рэпер Хаски, автор «Панельки» и «Черным-черно».

27 января рекомендуем обратить внимание на выступления Славы КПСС (он же Гнойный, он же Соня Мармеладова, он же Валентин Дядька и т. д.), петербургских панков «Щенки» — союз поэта Максима Тесли и создателя RSAC Феликса Бондарева.

28 января нельзя пропустить исполнителя хита про девочку с каре Мукку и группу «Три дня дождя», которая за три года существования стала одной из самых популярных новых российских рок-команд.



На фестивале будет полно интересных музыкантов: группы «Молодость внутри» и «Космонавтов нет», Lida и DK, рэпер RAM и многие другие.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

