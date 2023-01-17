15 февраля - круглый стол «Экология и экономика перспективы в ESG-повестки для бизнеса в России»

Как можно стимулировать реализацию ESG-стратегий для российского бизнеса?

Из-за политических и международных событий прошлого года экологическая повестка вроде бы отошла на второй план. Минусом для развития стал также уход из страны ряда глобальных компаний, традиционно действующих в эко-ключе. Как говорится в отчете Национального ESG-Альянса, после ввода санкций российский бизнес оказался отрезан от прежней ESG-инфраструктуры, часть компаний столкнулась с дефицитом ресурсов, разрывом цепочек поставок и R&D-партнерств в рамках ESG-проектов, со скепсисом собственников и менеджмента. Но это не означает, что компании, продолжающие работать в России, отказываются от политики устойчивого развития, тем более, что в сложных условиях устойчивость позиций на рынке становится еще более актуальной. О том, как меняется ESG-повестка в новых условиях, обсудим на круглом столе.

