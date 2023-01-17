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    15 февраля - круглый стол «Экология и экономика перспективы в ESG-повестки для бизнеса в России»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Сохраняется ли актуальность ESG-повестки в условиях санкций?
    • Как менялись приоритеты ESG-повестки в 2022 году. Какие процессы были заморожены или приостановлены, а какие оставались актуальными? Как повлиял на ESG-повестку уход из страны ряда компаний и разрыв международных связей?
    • Декларация о намерениях или реальные действия: что делает российский бизнес? В каких направлениях виден реальный эффект?
    • Как будет развиваться ESG-повестка, если не произойдет быстрого восстановления связей с западом?
    • Необходимость перехода бизнеса от ESG к национальным целям устойчивого развития. Нужна ли повестке локализация и адаптация к российским условиям?
    • От большого к малому: стоит ли сейчас на предприятиях начинать внедрять принципы устойчивого развития? Сколько это будет стоить и будет ли приносить экономический эффект? С какими трудностями придется столкнуться?
    • Рейтинги и рэнкинги: нужна ли единая российская система рейтингования в сфере ESG?
    • Какова роль государства в развитии ESG-повестки?

    Как можно стимулировать реализацию ESG-стратегий для российского бизнеса?

    Из-за политических и международных событий прошлого года экологическая повестка вроде бы отошла на второй план. Минусом для развития стал также уход из страны ряда глобальных компаний, традиционно действующих в эко-ключе. Как говорится в отчете Национального ESG-Альянса, после ввода санкций российский бизнес оказался отрезан от прежней ESG-инфраструктуры, часть компаний столкнулась с дефицитом ресурсов, разрывом цепочек поставок и R&D-партнерств в рамках ESG-проектов, со скепсисом собственников и менеджмента. Но это не означает, что компании, продолжающие работать в России, отказываются от политики устойчивого развития, тем более, что в сложных условиях устойчивость позиций на рынке становится еще более актуальной. О том, как меняется ESG-повестка в новых условиях, обсудим на круглом столе.

    К участию приглашаются: компании, заинтересованные в устойчивом развитии, представители экологических и социальных объединений, союзы и СРО в разных отраслях.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 15 февраля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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