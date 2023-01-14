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    Мода возвращается: главная стрижка 2023 года — она подойдет любой внешности и почти не требует укладки

    Такую прическу носили звезды сериала «Друзья», а потом этот вариант каре был незаслуженно забыт

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    Такую прическу носила героиня Дженнифер Энистон в популярном ситкоме «Друзья»
    Такую прическу носила героиня Дженнифер Энистон в популярном ситкоме «Друзья»кадры из сериала «Друзья», 1994 год
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    Часто женщины приходят к стилистам с фотографиями звезд и просят сделать такую же стрижку или окрашивание. Редко из этого получается что-то стоящее. Дело том, что на разных типах внешности и структуре волос одни и те же стрижки и укладки смотрятся иначе. Но есть варианты, которые подойдут почти всем. Наши коллеги из Woman.ru предложили такую стрижку, а редакция Городских порталов вспомнила еще формы, за которыми легко ухаживать.

    Стилистов часто пытают вопросом, какая прическа способна украсить любой тип внешности. Ответ пришел откуда не ждали — актриса Сидни Суини опубликовала видео со своей новой укладкой. Звезда сериала «Эйфория» решила освежить образ стрижкой из прошлого.

    Посмотрите, как ей идет!

    sydney_sweeney / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

    Укладку Сидни стилисты назвали Flippy Layered Bob. Это версия каре, совмещенная с каскадом: она имеет свою особенность — концы локонов закручены наружу. Модные критики настаивают: от укладки веет атмосферой ситкомов 1990-х, и с ними сложно не согласиться.

    Еще стрижки, которые почти не требуют укладки

    Такие варианты называют еще умными стрижками — они сами укладывается в нужную форму после того, как вы вымыли и высушили волосы феном. Стилист Анна Воробьева говорит, что это как раз учитывают запросы современных девушек: минимум идеальности в укладке, максимум движения, легкости и свободы.

    — Взъерошенные волосы, свободно летящие по ветру, идеально подчеркнут природную структуру волоса, но для этого нужны правильная форма, ухаживающие и укладочные средства (текстурирующие пудры, солевые спреи, средства для прикорневого объема), — советует Анна.

    В тренде волосы длиной до плеч — это универсальная и очень удобная длина для волос разной структуры. Волосы одной длины или с невысокими слоями, которые можно легко собрать в пучок или хвост. Сочетается с челками всех форм и любой длины. Кудрявые челки хорошо впишутся в кудряшки от природы. Завитки сами лягут в правильном направлении, главное — не забыть придать им текстуру при помощи крема, воска и расчесать.

    Шегги

    Эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушки
    Эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушкиЮрий Орлов / Городские порталы
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    Стрижка на среднюю длину волос похожа на рваные пряди разной длины, хаотично расположенные на голове — за счет этого прическа смотрится объемной, многоярусной. Более длинные пряди можно собрать в хвост — так прическа будет выглядеть строже. Если захочется больше объема, можно просто помять локоны с небольшим количеством геля для фиксации и получить романтичные кудри.

    — Прическа отлично впишется в образ любительниц ветра в волосах, к тому же ее легко укладывать, особенно на вьющихся и склонных к завиткам волосах, — говорит Анна Воробьева.

    Маллет

    Ну как, готовы отважиться на такую?
    Ну как, готовы отважиться на такую?Юрий Орлов / Городские порталы
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    Культовая прическа из 80-х, с которой ходила добрая половина представителей рок-культуры (вспоминаем образ Джона Бон Джови). Современный маллет — не такой агрессивный, вариант вошел в перечень удобных стрижек. В них есть всё и сразу: и челка, которую не нужно укладывать, и пряди разной длины, и дополнительный объем.

    Волчья стрижка

    Популярной волчью стрижку сделал TikTok
    Популярной волчью стрижку сделал TikTokЮрий Орлов / Городские порталы
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    Заинтригованы? Wolfcut одно время носили преимущественно звезды, но, как это часто бывает, обычные люди желают быть похожими на своих кумиров. Так волчья стрижка перекочевала от богатых и знаменитых к простым смертным и стала очень популярной в TikTok — показывают и процесс стрижки, и укладку, и с какой одеждой сочетать.

    Фишка прически — в ее многослойности, которая делает тонкие волосы пышными и объемными и избавляет от необходимости укладывать челку, а также имеет немало вариантов для трансформации. Главное — не переборщить с градуированием прядей, чтобы стрижка не стала похожа на классический маллет.

    Такую прическу носила героиня Дженнифер Энистон в популярном ситкоме «Друзья»
    Такую прическу носила героиня Дженнифер Энистон в популярном ситкоме «Друзья»кадры из сериала «Друзья», 1994 год
    Эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушки
    Эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушкиЮрий Орлов / Городские порталы
    Ну как, готовы отважиться на такую?
    Ну как, готовы отважиться на такую?Юрий Орлов / Городские порталы
    Популярной волчью стрижку сделал TikTok
    Популярной волчью стрижку сделал TikTokЮрий Орлов / Городские порталы

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