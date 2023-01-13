Куда пойти 13–15 января: велопробег Дедов Морозов, «Хармс-ëлка» и пробившийся «Аватар»

После первой рабочей недели нового года неплохо бы отдохнуть. Сделать вид, что праздники продолжаются, наверняка помогут походы на концерты джаза и классики, неторопливое путешествие по Эрмитажу или отмечание Старого Нового года в компании любителей карнавальных костюмов.



Актуальное Театральная ëлка станет большим приключением

13–15 января, 6+

Постановщик, театральный режиссёр Константин Учитель, известный как создатель интерактивного спектакля-променада по мотивам произведений Даниила Хармса «Маршрут Старухи», который уже много лет проходит в Петербурге и ближайших окрестностях, выпускает праздничную новинку. В Музее театрального и музыкального искусства на этих выходных пройдут несколько показов «Хармс-ёлки». Пришедшие — и дети, и взрослые — поучаствуют в интермедии с танцами и играми, посмотрят спектакль по стихам и прозе Хармса и детских писателей 1920–1930‑х годов: Введенского, Маршака, Олейникова. Не вовлечённым, кажется, не останется никто в помещении.



Фото: Музей Ф. Достоевского Поделиться Поделиться





Велопарад Дедов Морозов — от Дворцовой на стрелку

14 января, 13:00, 12+

Старый Новый год в центре города в этот уик-энд велопарадом отпразднуют десятки горожан в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Желающих присоединиться к акции и прокатиться через Дворцовый мост и стрелку Васильевского острова в весёлой компании организаторы будут ждать на Дворцовой площади. Если шубы и кокошника для маскарада вдруг не нашлось, формально для участия подойдëт любой фантазийный костюм.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





«Летучую мышь» выпускают в Михайловском

15 января, 13:00 и 18:00, 12+

Одна из главных премьер января — «Летучая мышь» в Михайловском театре. Оперетта Иоганна Штрауса, которую так часто называют «ироничной и искрометной», «спектаклем-праздником» масс-медиа и зрители, с годами заслужила звание «оперы в своём жанре». Музыкальным руководителем новой постановки и еë дирижёром выступит Александр Соловьев



Фото: фото с репетиции спектакля, mikhailovsky.ru/ Поделиться Поделиться





Режиссёр — Юлия Прохорова

В музеях В Эрмитаже — царские редкости «из буфета»

с 13 января до 12 февраля, 6+

Уникальная фарфоровая посуда — блюда, тарелки, супницы и вещи куда более хрупкие — выставляются этой зимой в Гербовом зале Зимнего дворца. На экспозиции «Предметы сервизов российских императоров XVIII начала XX века» представлены 136 предметов. Все они были переданы музею в дар.



Дворы и слова дополнят друг друга

До 3 февраля, 6+

Музею Достоевского есть чем покорить любителей петербургской эстетики и необычной художественной стилистики. Образы дворов и переходов между домами, вырастающих в лабиринт, сочетания тайных дверей и фонарей — всё это в своих работах отражает график, урождëнный ленинградец Борис Шаулов, чья выставка открылась в литературном музее. Основой «Петербургских дворов» стали не полотна, картон или любой другой «классический» для художников материал, а обыкновенные газетные листы. Заголовки и новости начала 2010-х то и дело проглядывают сквозь краску готовых картин, и выхватывать взглядом слова, соотнося их с сюжетом картины, — отдельное удовольствие.



Фото: md.spb.ru Поделиться Поделиться





История святого стала акцентом

До 20 февраля, 0+

Произведения древнерусской иконописи, деревянной пластики, украшения — всё, связанное с образом Георгия Победоносца, практически до конца зимы экспонируется на выставке в Михайловском дворце. Работы, которые сейчас показываются одним «пластом», были созданы в разных частях страны и отражают разнообразные события из жития святого. Экспозиция посвящена Татьяне Вилинбаховой, которая многие годы заведовала отделом древнерусского искусства в Русском музее.



Маяки осветят свою вселенную

До 15 января, 0+

В Музее маячной службы в форте Константин открылась фотовыставка — посвящение морским маякам. Автор снимков Андрей Стрельников делал их в инфракрасном диапазоне во время экспедиций и полевых выездов Русского географического общества. Благодаря световому оформлению и расстановке акцентов, у смотрящего складывается ощущение того, что каждый маяк — словно единственное творение человека на десятки и сотни километров вокруг. Из этого родилась концепция всей выставки — «близкий космос».

Послушать музыку Штраусов играют для всех

13 января, 15:00, 0+

Петербургский государственный симфонический оркестр «Классика» под руководством Александра Канторова играет вальсы, веселые польки и зажигательные марши семьи Штраусов. Иоганна Штрауса-отца и его сыновей, которые стали известными композиторами и прославились каждый своей стилистикой исполнения. Билеты на концерт в Доме офицеров Западного военного округа, где будет звучать музыка, стоят от 100 рублей.



Фото: архив оркестра «Классика», фото предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Голощекин представит джазовый бриллиант

14 января, 20:00, 6+

В Филармонии мультиинструменталист Давид Голощекин представит российскую премьеру сюиты “Black, Brown & Beige джазмена Дюка Эллингтона. На вечере с Голощекиным играет коллектив Jazz Philharmonic Orchestra. Вместе с музыкантами на сцену выйдет историк джаза Владимир Фейертаг и скажет своё слово о джазе и классике.

Дом Радио отправляет в путешествие с Курентзисом

14 января, 18:00 и 20:00.

В Доме Радио — сразу два предпремьерных показа танцевального спектакля-концерта YOUKALI. Проект —посвящение Курту Вайлю подготовили композиторы — резиденты Дома Радио, солисты оркестра и хора musicAeterna и большая постановочная команда под художественным руководством Теодора Курентзиса: они написали свои версии песен немецкого композитора на слова Бертольда Брехта и других авторов и предложили радикально новое прочтение материала. На сцене музыканты готовятся использовать неакадемический инструментарий — от электроники до терменвокса, от препарированного фортепиано до банджо. На вечере впервые будет представлена новая труппа Дома Радио — musicAeterna Dance, которая при помощи движений и подачи в два счета перенесёт публику в некое сюрреалистическое кабаре.



В Мариинском — разнообразие жанров

15 января, 18:00, 6+

Старый Новый год в Концертном зале Мариинского театра отмечают специальной программой. Лучшие образцы академической музыки исполнят арфистка Софья Кипрская, мастер игры на органе, ведущая солистка «Петербург-концерта» Ольга Котлярова. С ними — трубач, участник Зальцбургского музыкального фестиваля и многих других Тимур Мартынов и коллеги. Подробности о программе ищите на сайте театра ближе к выступлению артистов.

Узнать новое Детей погрузят в сказочную «русскость»

15 января, 11:00, 12+

В воскресенье в Этнографическом музее детям готовятся рассказать о самых сложных и порой непонятных словах из русских народных сказок. Например, о том, как выглядела и передвигалась «ступа» Бабы-яги, что за «сусеки», по которым в «Колобке» скребли дед и баба, «вершок» — много или мало? Ведущая встречи — востоковед-филолог Дарья Павленко. Расшифровывать загадки и объяснять их значения ей далеко не впервой.



Фото: Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». И. Билибин, 1900 Поделиться Поделиться





Детей научат управлять настроением

15 января, 14:00, 6+

В лектории библиотеки имени Маяковского на Большеохтинском проспекте музыковед, сотрудник Петербургской филармонии Ксения Быстрова в этот уик-энд собирает детей и их родителей. На встрече она расскажет о том, как музыка — особенно праздничная — влияет на настроение и почему.

В театрах «Сирены Титана» — в театре

14 января, 19:00, 18+

В Камерном театре Малыщицкого премьера «Сирен Титана» — постановки, переносящей на сцену сюжет фантастического романа Курта Воннегута. Сюжет, полный космических полётов, фантастических технологий и столкновений землян с марсианами, в режиссёрской обработке Петра Шерешевского подается как вещь глубоко философская. Она — о «недопустимости любого насилия, о преступности манипуляций, какими бы благими целями ни были они продиктованы», а также о «ценности любой человеческой личности, о праве еë быть и чувствовать».



«Легенда» продолжает классических «Три медведей»

14 января, 12:00, 6+

«Три медведя: лесной переполох» — спектакль театра «Легенда» для тех, кому было всегда интересно заглянуть за слово «Конец» в книге и узнать, что потом произошло с героями. В постановке-продолжении сказочных «Трёх медведей» девочка Маша решает вернуться в лес и извиниться перед семейством косолапых за то, что она устроила в их доме.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На экране Подводный мир Пандоры — в «Аватаре» С 12 января, 12+

«Аватар 2: Путь воды» появился в российских кинотеатрах — но прокат блокбастера в России из-за санкций неофициальный, его показывают «при участии партнеров» и в качестве «предсеансного обслуживания». Картину Джеймса Кэмерона, которая по мировым сборам вот уже какую неделю бьёт все рекорды, в расписание поместили несколько крупных сетей: «Киномакс», «Мираж Синема», «Премьерзал». Варианты — 2D и 3D. За годы с момента выхода первой части съёмочная команда в разы усовершенствовала графику. Для соскучившихся по планете Пандора «Фонтанка» напоминает, что было в первой части, и подсказывает, чего ждать от второй.



Фото: кадр из трейлера к фильму Поделиться Поделиться





Гай Ричи снова на уровне

С 12 января, 18+

В кино — фильм британца Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» https://www.fontanka.ru/2023/01/06/71954900/. Герой одного из, пожалуй, самых любимых актёров режиссёра, Джейсона Стэйтема — суперагент. Он должен помешать торговцу оружием в исполнении Хью Гранта распространить опаснейшую разработку на черном рынке.



«Лили и море» — бегство, быт, красота

С 12 января, 18+

Российская и французская актриса, которая снималась, например, у Алексея Балабанова и у Михаэля Ханеке, выпускает собственный фильм «Лили и море». В своей ленте она же играет главную героиню — девушку, которая сбегает от суеты к Северному морю и начинает работать рыбачкой.



Фото: кадр из фильма Поделиться Поделиться





Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

