7 февраля — круглый стол «Что такое неправильный прикус и обязательно ли нужно его исправлять»

По статистике, примерно у 80% людей есть те или иные проблемы с прикусом, но далеко не все про них знают — особенно если зубы болят не часто. Между тем, прикус — это не про кривые зубы, а про их правильное расположение. Не зря название специальности — «ортодонт» — переводится как «правильный зуб». О том, что такое правильный прикус и как его таким сделать — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Что считается нормальным прикусом? Какие варианты нормы допустимы?
— Может ли не специалист отличить правильный прикус от неправильного? Что должно насторожить, в первую очередь?
— Что способствует формированию неправильного прикуса или он закладывается генетически?
— На каком этапе, в каком возрасте можно начинать исправлять прикус?
— К каким проблемам может привести неправильный прикус?
— Какие методы для исправления прикуса используются для взрослых и детей?
— Требуется ли при коррекции прикуса консультация других специалистов — ортопеда, остеопата и т.п.? Могут ли возникнуть побочные эффекты при коррекции брекетами или элайнерами?
— Может ли испортиться нормальный прикус со временем? Что к этому может привести?
— Что будет, если не исправить прикус? К каким проблемам это может привести?
К участию приглашаются: представители стоматологических клиник, врачи ортодонты, остеопаты, ортопеды
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru