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    7 февраля — круглый стол «Что такое неправильный прикус и обязательно ли нужно его исправлять»

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    По статистике, примерно у 80% людей есть те или иные проблемы с прикусом, но далеко не все про них знают — особенно если зубы болят не часто. Между тем, прикус — это не про кривые зубы, а про их правильное расположение. Не зря название специальности — «ортодонт» — переводится как «правильный зуб». О том, что такое правильный прикус и как его таким сделать — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Что считается нормальным прикусом? Какие варианты нормы допустимы?

    — Может ли не специалист отличить правильный прикус от неправильного? Что должно насторожить, в первую очередь?

    — Что способствует формированию неправильного прикуса или он закладывается генетически?

    — На каком этапе, в каком возрасте можно начинать исправлять прикус?

    — К каким проблемам может привести неправильный прикус?

    — Какие методы для исправления прикуса используются для взрослых и детей?

    — Требуется ли при коррекции прикуса консультация других специалистов — ортопеда, остеопата и т.п.? Могут ли возникнуть побочные эффекты при коррекции брекетами или элайнерами?

    — Может ли испортиться нормальный прикус со временем? Что к этому может привести?

    — Что будет, если не исправить прикус? К каким проблемам это может привести?

    К участию приглашаются: представители стоматологических клиник, врачи ортодонты, остеопаты, ортопеды

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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