7 февраля — круглый стол «Что такое неправильный прикус и обязательно ли нужно его исправлять»

По статистике, примерно у 80% людей есть те или иные проблемы с прикусом, но далеко не все про них знают — особенно если зубы болят не часто. Между тем, прикус — это не про кривые зубы, а про их правильное расположение. Не зря название специальности — «ортодонт» — переводится как «правильный зуб». О том, что такое правильный прикус и как его таким сделать — поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:



— Что считается нормальным прикусом? Какие варианты нормы допустимы?

— Может ли не специалист отличить правильный прикус от неправильного? Что должно насторожить, в первую очередь?

