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    Отметь себя. Где в Петербурге появятся новые остановочные павильоны в 2023 году

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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    Центр комплексного благоустройства Петербурга закончил прием заявок по двум аукционам на монтаж остановочных павильонов общественного транспорта. Общая стоимость – порядка 180 млн рублей.

    Судя по сайту госзакупок, заявки перестали принимать накануне, работает аукционная комиссия. Первый этап оценивается в 83,6 млн рублей, второй – в 98,6 млн. Речь идет об установке павильонов трех типов – «Стандарт», «Стандарт-Облегченный» и «Облегченный», они различаются размерами.

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    В первом этапе – почти 160 адресов в условно южных районах.

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    Во втором – примерно столько же, большая часть – в северных районах.

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    Впрочем, надо учитывать, что комблаг, который курирует центр комплексного благоустройства, не единственный распорядитель в части остановочных павильонов. В частности, своя программа есть и у комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в 2023 году на нее заложено 565 млн рублей. «Фонтанка» рассказывала, что КРТИ не сам выбирает адреса, а отталкивается от программы комтранса, который составил список на основе изменившейся в 2022 году маршрутной сети наземного транспорта. В этом списке 200 адресов.

    Третий распорядитель – это комитет по печати, но он отвечает только за те места, где ставят павильоны, которые одновременно являются рекламными носителями. Адреса расторговываются на аукционах.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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