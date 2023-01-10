31 января — круглый стол «Где петербургским предприятиям брать кадры?»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Самые «дефицитные» специальности — где больше всего кадровый голод?
- Причины возникновения дефицита. Особенности отраслей.
- Профориентация: задачи, проблемы и возможности. С какого возраста начинать.
- Кто учит рабочих и инженеров в Петербурге — средние и высшие учебные заведения и их программы.
- Роль предприятий в обучении кадров — почему необходимо всему учить самим.
- Дополнительные источники рабочей силы: миграция внутренняя и внешняя
- Перспективы развития кадрового потенциала в Петербурге
По данным петербургского «Центра занятости населения», на 43–45 тысяч вакансий в регионе приходится около 20 тысяч зарегистрированных безработных, и эти цифры остаются плюс-минус стабильными. При этом в некоторых отраслях кадровый голод ощущается сильнее, чем в других, соответственно, и вакансий по ним появляется больше — в первую очередь, это промышленные предприятия, строительные компании, транспорт и ЖКХ. О том, где предприятия сейчас берут кадры, о причинах дефицита и потенциальных источниках — поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются: представители промышленных, транспортных и логистических предприятий, компаний из сферы ЖКХ, застройщиков; представители средних и высших учебных заведений, колледжей, курсов повышения квалификации и переобучения, представители кадровых служб, рекрутинговых агентств; представители профориентационных служб для детей и взрослых.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в онлайн-формате 31 января 2023 года в 12:00
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru