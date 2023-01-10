    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -11

    3 м/с, вос

    763мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd70.3eur75.08

    31 января — круглый стол «Где петербургским предприятиям брать кадры?»

    507

    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Самые «дефицитные» специальности — где больше всего кадровый голод?
    • Причины возникновения дефицита. Особенности отраслей.
    • Профориентация: задачи, проблемы и возможности. С какого возраста начинать.
    • Кто учит рабочих и инженеров в Петербурге — средние и высшие учебные заведения и их программы.
    • Роль предприятий в обучении кадров — почему необходимо всему учить самим.
    • Дополнительные источники рабочей силы: миграция внутренняя и внешняя
    • Перспективы развития кадрового потенциала в Петербурге

    По данным петербургского «Центра занятости населения», на 43–45 тысяч вакансий в регионе приходится около 20 тысяч зарегистрированных безработных, и эти цифры остаются плюс-минус стабильными. При этом в некоторых отраслях кадровый голод ощущается сильнее, чем в других, соответственно, и вакансий по ним появляется больше — в первую очередь, это промышленные предприятия, строительные компании, транспорт и ЖКХ. О том, где предприятия сейчас берут кадры, о причинах дефицита и потенциальных источниках — поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: представители промышленных, транспортных и логистических предприятий, компаний из сферы ЖКХ, застройщиков; представители средних и высших учебных заведений, колледжей, курсов повышения квалификации и переобучения, представители кадровых служб, рекрутинговых агентств; представители профориентационных служб для детей и взрослых.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в онлайн-формате 31 января 2023 года в 12:00

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close