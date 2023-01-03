Сноукайтинг, скиджоринг и подледный дайвинг. Чем необычным заняться в Петербурге и окрестностях

Это почти то же самое, что кайтсерфинг, только занимаются им зимой. На ногах у спортсменов — сноуборд или горные лыжи, а в руках — кайт: огромный воздушный змей, похожий на параплан. Суть в том, чтобы скользить по снегу, ловя ветер.



Сноукайтинг практикуют на просторных равнинах — под это описание как раз подходят заснеженные берега Финского залива. Но имейте в виду: этот экстремальный вид спорта — для тех, кто очень уверенно стоит на доске или лыжах. И освоение лучше начинать с инструктором. Тронуться с места — полдела. Дальше вам придется научиться пилотировать (так называют управление кайтом), а еще много падать.



Где кататься: есть школы, которые работают с начинающими и даже с детьми. Сноукайтят в полях у «Туутари-парка», а в сильные морозы, когда разрешено выходить на лед, — в Кронштадте, Большой Ижоре, Зеленогорске, Сестрорецке или в Коккорево на Ладожском озере.