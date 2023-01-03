Сноукайтинг, скиджоринг и подледный дайвинг. Чем необычным заняться в Петербурге и окрестностях

Если вы уже опробовали все петербургские катки и горки, а на горнолыжных курортах Ленобласти вас узнают кассиры, не расстраивайтесь. «Фонтанка» нашла еще 10 активных зимних занятий, которыми можно развлечься в наших краях. Одни подойдут даже детям, другие — только подготовленным профессионалам. Рассказываем, где покататься на собаках, нырнуть под лед и пройтись под парусом.
Сноукайтинг: для уверенных горнолыжников
Автор: Женя Оболевич
Это почти то же самое, что кайтсерфинг, только занимаются им зимой. На ногах у спортсменов — сноуборд или горные лыжи, а в руках — кайт: огромный воздушный змей, похожий на параплан. Суть в том, чтобы скользить по снегу, ловя ветер.
Сноукайтинг практикуют на просторных равнинах — под это описание как раз подходят заснеженные берега Финского залива. Но имейте в виду: этот экстремальный вид спорта — для тех, кто очень уверенно стоит на доске или лыжах. И освоение лучше начинать с инструктором. Тронуться с места — полдела. Дальше вам придется научиться пилотировать (так называют управление кайтом), а еще много падать.
Где кататься: есть школы, которые работают с начинающими и даже с детьми. Сноукайтят в полях у «Туутари-парка», а в сильные морозы, когда разрешено выходить на лед, — в Кронштадте, Большой Ижоре, Зеленогорске, Сестрорецке или в Коккорево на Ладожском озере.
Собачьи упряжки: для любителей хаски
В наших краях катание на собачьих упряжках не очень популярно как вид спорта, зато доступно для любителей. Услугу предлагают на некоторых базах отдыха, в конных клубах и, конечно, в специализированных питомниках, где выращивают ездовых собак: хаски и самоедов. Для этих пород бег в упряжке — только в радость.
Управлять четвероногими вам поначалу будет непросто: здесь нет ни вожжей, ни кнутов, только голос и команды. Так что для успешной поездки придется пройти инструктаж.
Где кататься: в хаски-центре «Белый ветер», питомнике «Из Лемболово», на базе отдыха во Всеволожском районе Ленобласти.
Сноубайк: если любите мотоциклы
Автор: vip shatun
У сноубайка или зимнего мотоцикла вместо переднего колеса — лыжа, а вместо заднего — гусеничная подвеска. Он может развивать скорость до 60–70 километров в час. Любители говорят, что по ощущениям управлять таким агрегатом — примерно то же самое, что кроссовым мотоциклом. Только еще больше пространства для маневров.
Некоторые мотолюбители сами переобувают своих двухколесных друзей на зиму, но готовый сноубайк можно взять и напрокат. Обычно перед занятием проводят подробный инструктаж и просят выполнить первые заезды под контролем профессионала.
Где кататься: сноубайки напрокат выдают несколько организаций во Всеволожском районе Ленобласти.
Снегоходы: для любителей скорости
Если хотите покататься на чем-то помощнее — выбирайте снегоход. Эта машина может разгоняться даже до 120 км/ч. Но имейте в виду: на трассе вас ждут бугры и ямы, держаться за аппарат придется крепко, так что от вас потребуются выносливость и физическая сила. Как правило, детям разрешают кататься на месте пассажира только с 12 лет, а к рулю допускают исключительно взрослых.
Где кататься: прокат есть в районе деревень Суоранда и Кузьмолово во Всеволожском районе, в деревне Лупполово на севере Петербурга, в поселке Рапполово рядом с вольером зубробизонов.
Подледный дайвинг: для тех, кто умеет нырять
Погружение под лед — опасное занятие, требующее профессиональных навыков. Так что любая уважающая себя дайвинг-школа Петербурга перед выдачей экипировки потребует с вас сертификат — чтобы вы подтвердили, что можете самостоятельно опускаться на глубину с аквалангом. Но труд и правда того стоит: подо льдом можно любоваться подводным миром в условиях «повышенной прозрачности». К тому же, если освоить зимние погружения, можно отправляться в дайвинг-путешествия в северные регионы.
Где нырять: подледному дайвингу в Петербурге обучают в клубах «Белый тюлень» и «Балтика».
Скиджоринг: если у вас есть собака
Автор: White Wolf
Этот вид спорта — для обожающих бег крупных собак и их владельцев. Внешне скиджоринг может напомнить катание в упряжке, только в этом случае пес всего один, а хозяин едет за ним на лыжах. Для этого человек обычно надевает скалолазный или атлетический пояс, крепит к нему эластичный трос и шлейку. Если решите этим заняться, будет вам и прогулка на свежем воздухе, и хороший выгул собаки, и обучение любимца новым командам и навыкам.
Где кататься: в любом лесу. Если не хотите в одиночку — можно вместе с любителями скиджоринга и других ездовых видов спорта: участниками «Школы молодого каюра» и «Федерации ездового спорта Ленинградской области». Занятия периодически проходят в Токсово.
Керлинг: для тех, кто хочет отдохнуть компанией
Только не смейтесь: керлинг — отличная командная игра с традициями, которым несколько веков. Первый матч состоялся аж в 1541 году, а потом этим спортом в Европе занимались высшие слои общества. Научиться играть в керлинг на любительском уровне несложно, так что смело собирайте компанию и отправляйтесь пробовать свои силы в пускании гранитных снарядов по льду на январских праздниках.
Где играть: на курорте «Игора» или в «Керлинг Холле» в ТРК «Континент».
Айс-картинг: для любителей гонок
Если нравится экстрим, но сноубайками вас не удивить — попробуйте айс-картинг. Говорят, что зимой гоночные машины едут еще быстрее, а резкие повороты на льду способствуют выработке мощных доз адреналина. По своей сути ледовые гонки — такие же, как летние, отличается только строение карта: выше посадка, сиденье установлено дальше от руля, покрышки — с шипами, а тормоз действует только на задние колеса.
Где покататься: на курорте «Снежный» в поселке Коробицыно в Выборгском районе Ленобласти, на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленобласти, на картодроме «Ижорец» в Колпино.
Финские сани: просто для всех
Когда-то эти сани появились в Швеции, затем завоевали популярность в Финляндии, а через некоторое время полюбились и всей Северной Европе. Отличие от обычных — в длинных полозьях и рукоятках на спинках сидения. Транспортное средство толкают с разбега, а потом встают на полозья и едут вместе с ним. Можно подталкивать ногой, как на самокате. Так что езда на них — веселее вдвойне.
Где покататься: прокат есть в Павловском парке, в парке «Дубки» и в ЦПКиО.
Буеры: для настоящих романтиков
Пожалуй, самое редкое и необычное зимнее занятие в нашей подборке — это буерный спорт. Он представляет собой скольжение по льду на легкой лодке или платформе, установленной на металлических коньках и оснащенной мачтой с парусом. Это чем-то напоминает яхтинг, но управлять лодкой гораздо сложнее.
Он был особенно популярен в СССР. Буеристы даже воевали: во время Великой Отечественной такие транспортные средства использовались на Финском заливе и Ладоге для разведки и связи, боевых действий, а также для разметки ледовых трасс для более тяжелой техники. Потом известность спорта пошла на спад.
Но в последние годы в Петербурге это занятие начала возрождать группа энтузиастов — они восстанавливают буера, оставшиеся в городе с советских времен. Группа любителей в этом году даже запустила курсы для начинающих. Так что если готовы всерьез погрузиться в занятия, обращайтесь.
Где покататься: в Петербурге — только с профессиональными яхтсменами. Их можно найти здесь и тут.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, где в Петербурге кататься на беговых лыжах, а в Ленобласти — на горных, где искать катки и что продают на петербургских новогодних ярмарках.