Экскурсия на шоколадную фабрику, бампербол и еноты. 12 идей, чем еще занять ребенка в праздники

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Новогодняя ночь прошла, как и первый день года, но впереди еще семь выходных. Для тех, кто уже посетил с ребенком все горки и елки, «(От)Личный Петербург» составил новую подборку из 12 небанальных детских развлечений. Футбол в шарах, создание мультфильмов, экскурсия на шоколадную фабрику и встреча с хаски — рассказываем про самое интересное, что может предложить наш город.



Сыграть в футбол и вышибалы в воздушных шарах

Представьте: ваше тело оказывается внутри большого надутого шара. Не удивимся, если первым делом вам захочется разбежаться и перекатиться вокруг своей оси!



В Петербурге в таких шарах можно не только покататься по полю, но и сыграть в подвижные игры — нужна лишь команда. В Urban Gaming, к примеру, так можно сразиться в футбол, вышибалы, перекати-поле, сумо и даже в зомби. Из-за массивности шаров матчи длятся недолго, всего 10–15 минут. Но есть специальные облегченные агрегаты для детей старше 7 лет — они весят 7 килограммов.

Найти центр можно на улице Степана Разина, 9Ж, на улице Жака Дюкло, 20Б, на Константиновском проспекте, 19 и на проспекте Большевиков, 22, корпус 6.



Создать мультфильм в студии «Смешариков»

Вы знали, что знаменитый мультипликационный сериал «Смешарики» родом из наших краев? Забавных круглых животных создали на студии компьютерной анимации «Петербург».



Детям можно прийти на Чапаева, 17 в гости — тут проводят экскурсии и рассказывают, как создаются анимационные фильмы и как работают мультипликаторы. А еще здесь можно научиться правильно рисовать «Смешариков», попробовать создать собственный мультфильм и посмотреть спектакль с участием знакомых персонажей.

Побывать в виртуальной реальности

Виртуальной реальностью сейчас никого не удивить: в городе давно появились места, где можно надеть специальные очки и перенестись в сказочную вселенную. В большинстве из них ребенок получает специальный инструмент и становится активным участником виртуальной реальности: может помочь другу выбраться из западни или установить спортивный рекорд.

Если хотите показать детям последние достижения технологий, рекомендуем отправиться в центр KOD на улице Комсомола, 2. Во-первых, тут большой выбор игр — от детских и спортивных до хорроров и шутеров, причем с трейлерами можно ознакомиться на сайте. Во-вторых, работают познавательные аттракционы. В планетарии можно выяснить, как появились Солнце, Луна, Земля, Венера и Марс, а на исторических программах — получить интересную информацию о баталиях Северной войны и строительстве фортов в Кронштадте.



Узнать тайны детской библиотеки

Детская библиотека истории и культуры Петербурга — часть Центральной городской детской библиотеки имени А. С. Пушкина. Здесь можно не только читать книги, но и по-настоящему увлекательно проводить время. Она находится на Марата, 72 — в бывшем доме торгово-промышленного товарищества Ф. Г. Бажанова и А. П. Чувалдиной. Поэтому в здании периодически проводят экскурсии для детей и взрослых.



В помещениях сохранились невероятные интерьеры в стиле модерн, печи и сказочный майоликовый камин «Микула Селянинович и Вольга», созданный по эскизу Михаила Врубеля. А прогулку проводят хранители, по-настоящему влюбленные в здание.



Сесть за гончарный круг

Фото: «Ленполиграфмаш» Поделиться Поделиться





Создать вазу или кружку на гончарном круге может и взрослый, и ребенок. Достаточно просто побывать на мастер-классе, понять принцип работы устройства, попробовать себя в роли гончара, а в конце — покрыть изделие глазурью и обжечь.

В студии Bajeno на Аптекарском проспекте, 2 в «Ленполиграфмаше» учат не только лепить и расписывать, но еще печатать модель изделия на 3D-принтере. Занятия проводят для всех, кто старше пяти. А керамику и посуду, созданные местными художниками и дизайнерами, можно приобрести в магазине.



Посетить кондитерскую фабрику, которой 150 лет



Фото: Культура.РФ / РГБ Поделиться Поделиться





Из дома на Английском проспекте, 16 сладости выходят и развозятся по всей России последние 150 лет.

Шоколадную фабрику в середине XIX века открыл Жорж Борман, а спустя несколько десятков лет его компания первой в Российской империи запустила в городе большие грузовые автомобили с красочной рекламой — совсем как в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». После революции предприятие превратилось в фабрику имени Самойловой, а в нулевых вошло в холдинг «Объединенные кондитеры».



Сегодня внутрь можно попасть с экскурсией, которую проводят для детей и взрослых. На ней вы увидите, где прямо сейчас производят кондитерские изделия, узнаете об истории появления шоколада в России, а в конце получите сладкий подарок.



Прийти в гости к енотам

Фото: Енотовиль Поделиться Поделиться





Если вы и ваш ребенок предпочитаете общаться с животными без вольеров, советуем посетить питомник «Енотовиль» на Садовой, 24. Первый енот, попавший сюда, был выкуплен у браконьеров, еще несколько — это «отказники», которые когда-то остались без хозяев. Сейчас тут живет 11 пушистых зверей — у них две коммуны, состоящие из взрослых и малышей.



Главный закон питомника: звери здесь главные, а люди — гости. Так что перед посещением внимательно ознакомьтесь с правилами. К енотам рекомендуют приходить в возрасте от 7 лет и обязательно надевать одежду из плотной ткани, максимально закрывающую все участки тела, — эти животные не втягивают когти, поэтому в процессе игры могут случайно вас поцарапать.

Если вести себя уважительно по отношению к зверькам, вы наверняка с ними подружитесь.

Узнать, как живут балерины

Тем, кто увлекается танцами, рекомендуем сходить в музей театрального и музыкального искусства в академии балета имени Вагановой на площади Островского, 6. Для детей от 7 до 12 лет тут проводят интерактивную экскурсию «Хочу быть балериной!», где знакомят с реалиями жизни артистов.



Посетителям рассказывают, как создавалась петербургская школа балета, какие у сегодняшних учениц распорядок дня, правила поведения и одежда, показывают раритетные видеозаписи с участием Марии Тальони и Анны Павловой. А в конце помогают освоить пять позиций классического танца и даже разрешают примерить балетные пачки.



Увидеть научное шоу

Когда обычный детский театр надоедает, наступает время попробовать что-то новое. На территориях бывшего музея «ЛабиринтУм» сейчас находятся «Кидбург Эксперименты» — здесь работает интерактивная экспозиция и проводятся научные шоу-программы для детей от трех лет.



Экспонаты наглядно демонстрируют законы физики, химии и биологии, и их можно трогать руками: создать торнадо, прикоснуться к молнии, сфотографировать тень или стать частью электрической цепочки. Музей можно найти на проспекте Космонавтов, 14 и улице Льва Толстого, 9.

Научиться готовить брауни с мороженым

Далеко не все любят готовить, но если ваш ребенок не прочь помочь на кухне, присмотритесь к совместным кулинарным мастер-классам. На них вы вместе сможете научиться творить что-то новое, попробовать приготовленное, а потом удивить умениями близких.



В «Игре Столов» за один урок учат трем блюдам: можете выбрать американскую, корейскую, испанскую или грузинскую кухню. Есть и специальные детские программы: можно приготовить бургер с говядиной и луковым мармеладом, яблоки, запеченные с творогом и клюквой, и брауни с мороженым.

Мастер-классы проводят на улице Одоевского, 27, Выборгском шоссе, 13 и в Транспортном переулке, 1.

Покататься на лошади или в собачьей упряжке

В конном клубе Western Horse в поселке Иннолово на границе с Ленобластью можно по-настоящему познакомиться с конями. Тут есть и индивидуальные прогулки для людей без опыта, и полноценное обучение верховой езде, и экспресс-курсы, где вас научат седлать лошадь и ездить галопом.



Кроме того, в клубе проводят катание на собачьих упряжках. Сани везут специально обученные самоеды или хаски, а сопровождает — при вашем желании — каюр. Если решите попробовать, заранее запишитесь по телефону — здесь строго соблюдают расписание, чтобы собаки не переутомились.

Сделать собственную елочную игрушку

Если на вашей елке еще осталось место для игрушек, обратите внимание на этот мастер-класс. В ДК Кирова на Большом проспекте Васильевского острова, 83 временно работает экспозиция «Фабрика елочных игрушек».

