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    Жителя Купчино с переломанными рёбрами достали из чужой ванны. Убийцу ищут

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    Петербургский СК возбудил дело об убийстве после того, как в трёхэтажке Приморского района нашли мёртвого мужчину. Об этом стало известно «Фонтанке» 1 января.

    В ночь на 31 декабря в полицию позвонила 27-летняя жительница Дибуновской улицы, заявившая о гибели 51-летнего друга матери из Купчино. Приехавшая следственно-оперативная группа обнаружила труп в ванне.

    Перед смертью ему досталось. Сотрудники оценили травмы головы, груди и шеи, зафиксированы переломы рёбер и повреждения внутренних органов.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся по статье об убийстве. Под подозрением 39-летний гражданин Таджикистана, зарегистрированный вместе с девушкой на Дибуновской. Сама заявительница уехала вместе с полицией в отдел, где получила административный протокол.

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