В парках, у залива и возле озер: где в Петербурге покататься с горки

В «Никольских рядах» на Садовой, 62, горка по-настоящему большая: высотой в 12 метров и с четырьмя спусками. Аттракцион доступен и в оттепель, и в мороз — на нем искусственное покрытие, которому не страшны перепады температуры. Кататься можно только на ватрушках, а детей с 6 до 12 лет пускают только со взрослыми.



Разовый билет на горку обойдется в 150 рублей в будние дни и 200 — в выходные, а безлимитный — в 600 и 800 рублей в зависимости от дня недели.