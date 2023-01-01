В парках, у залива и возле озер: где в Петербурге покататься с горки

На ватрушках, ледянках, санках, с большой деревянной горки или с естественного холма у озера — «(От)Личный Петербург» составил подборку мест, где в нашем городе этой зимой можно прокатиться с ветерком. Сравнивайте расположение, длину спусков и цены, а адресами любимых горок делитесь в комментариях.
Катание в самом центре города
Пожалуй, главная горка Петербурга в этом году находится на Дворцовой площади. В высоту она достигает 9 метров, длина ската растянулась до 65, 10-метровая зона торможения покрыта специальным нескользящим покрытием. Кататься здесь можно только на ватрушках. Если своей нет — не расстраивайтесь: их раздают бесплатно с 12:00 до 21:00.
Деревянная горка с башенками в парке имени Бабушкина
Украшенная башенками деревянная горка в парке имени Бабушкина (или «Парке Сказок») на проспекте Обуховской Обороны, 149, предназначена только для ватрушек. Тут два ската разной высоты: крутой и более пологий. Если придете со своим тюбингом, катание обойдется в 300 рублей, аренда одноместного — в 350 рублей, а двухместного — в 400. Помимо горки, в парке работают ледовый каток и аттракционы.
Большая горка в «Никольских рядах»
В «Никольских рядах» на Садовой, 62, горка по-настоящему большая: высотой в 12 метров и с четырьмя спусками. Аттракцион доступен и в оттепель, и в мороз — на нем искусственное покрытие, которому не страшны перепады температуры. Кататься можно только на ватрушках, а детей с 6 до 12 лет пускают только со взрослыми.
Разовый билет на горку обойдется в 150 рублей в будние дни и 200 — в выходные, а безлимитный — в 600 и 800 рублей в зависимости от дня недели.
Склон у Юсуповского дворца
Если вам по душе естественные спуски, рекомендуем зайти в Юсуповской сад — он совсем рядом, на Садовой, 54. Склон здесь небольшой, но отлично подходит для детей. Те, кто уже попробовал, говорят, что в этом году склон не заливали. Поэтому, возможно, скатываться придется по снежным ухабам и кочкам. В качестве агрегата для спуска лучше использовать ледянки и сани.
Спуски в Таврическом саду
В Таврическом саду, расположенном между Потемкинской, Таврической и Кирочной улицами, тоже найдете несколько естественных возвышенностей. Местные предпочитают кататься и на ледянках, и на санках, и на ватрушках, и даже на лыжах.
Длинная горка в Кронштадте
На территории парка «Остров фортов» в Кронштадте в декабре открылась большая тюбинговая горка с достаточно длинными спусками. Здесь можно бесплатно кататься на своей ватрушке, но только если у нее пластиковое дно. Схитрить не получится: на соответствие правилам ваш агрегат обязательно проверит инструктор. Аренда подходящего тюбинга на один спуск обойдется в 150 рублей в будние дни и в 200 — в выходные, безлимит на целый день — в 500 и 600 рублей соответственно.
Еще одна горка у залива — в «Севкабеле»
В пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове горка работает прямо у Финского залива. Там два спуска высотой в 7 метров. Со своей ватрушкой сюда нельзя, так что придется брать в аренду: одно катание в будние дни стоит 150 рублей, в выходные — 200. Пять спусков — 600 и 800 рублей соответственно. Но если вы взрослый, пришли с ребенком в возрасте от 6 до 14 лет и у вас есть его свидетельство о рождении, вам разрешат спуститься с ним бесплатно.
Склоны в Удельном парке
В Удельном парке на проспекте Энгельса, 28, можно найти естественные возвышенности, с которых отлично кататься на санках, ледянке или ватрушке. Горки совсем небольшие, поэтому больше подойдут для детей. Зато взрослые могут пройтись по парку на беговых лыжах.
Катание у Суздальских озер
Кататься с «натуральных» горок можно и в окрестностях «Озерков». У Суздальских озер естественный холмистый рельеф, так что катание полностью бесплатное: прийти можно и с санками, и с ледянкой, и с ватрушкой. Только имейте в виду: наряду с относительно пологими склонами здесь есть совсем экстремальные — внимательно выбирайте место для спуска.
Горка у залива в Зеленогорске
В Зеленогорском парке культуры и отдыха — безопасная деревянная горка с бортиками. Если придете со своей ватрушкой, катание обойдется в 150 рублей в час. Аренда тюбинга на одного человека — 200 рублей в час, а на двух — 250.