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    В Орле педофил признался в четырёх убийствах и получил пожизненное. Последней жертвой стала 9-летняя соседка

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    Орловский областной суд вынес приговор Шавкату Шаяхмедову, в подвале дома которого была найдена мёртвая девочка. Прятать тела он начал более двадцати лет назад, но попался не на убийстве.

    Как сообщает Следственный комитет Орловской области, 29 декабря Шаяхмедова приговорили к пожизненному сроку за убийства и насильственные действия сексуального характера в отношении детей.

    В июне прошлого года в селе Казарь пропала 9-летняя школьница. Три месяца поисков закончились в подвале дома, где жила девочка. Там нашли схрон и тело. Под подозрение попал 61-летний сосед, которого ранее успели задержать по секс-статье.

    Разговорив мужчину, следствие узнало, что убитая девочка — не единственный ребёнок, к пропаже которого причастен Шаяхмедов. Он признался, что в апреле 2000 года надругался над 6-летним мальчиком, после чего задушил его. В 2007-м в селе Казарь мужчина увёл в лес за грибами 11-летнего. Шаяхмедов привёл следователей к его останкам.

    Между этими преступлениями он убил 32-летнюю женщину. В СК уточнили, что с ней и 6-летним ребёнком фигурант знаком не был.

    «Кроме того, Шаяхмедов в 2005 и 2017 годах совершил преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек», — добавили в ведомстве.

    Отбывать пожизненный срок мужчина будет в колонии особого режима.

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