В Орле педофил признался в четырёх убийствах и получил пожизненное. Последней жертвой стала 9-летняя соседка

Орловский областной суд вынес приговор Шавкату Шаяхмедову, в подвале дома которого была найдена мёртвая девочка. Прятать тела он начал более двадцати лет назад, но попался не на убийстве.



Как сообщает Следственный комитет Орловской области, 29 декабря Шаяхмедова приговорили к пожизненному сроку за убийства и насильственные действия сексуального характера в отношении детей.



В июне прошлого года в селе Казарь пропала 9-летняя школьница. Три месяца поисков закончились в подвале дома, где жила девочка. Там нашли схрон и тело. Под подозрение попал 61-летний сосед, которого ранее успели задержать по секс-статье.

