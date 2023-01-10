Вода и лед. Инструктор катка у флагштока — о трудовых буднях на берегу моря

Дарья Маликова Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У самого высокого в Европе флагштока — на Крестовском острове в Петербурге — открылся ледовый каток: 2900 квадратных метров на берегу Финского залива. Катание организовано по сеансам. Одновременно на льду могут находиться до 300 человек. Здесь всегда людно: рядом метро «Зенит», днем в будни вход бесплатный.

Инструктор катка Дарья Маликова — профессиональная фигуристка, кандидат в мастера спорта. В рамках проекта «Люди для города» она рассказала «Фонтанке», за что любит свою работу и как на ледовом поле рождается зимняя сказка.

— Почему, на ваш взгляд, петербуржцы приходят на каток?

— Многие хотят научиться кататься, освоить какие-нибудь вращения. Молодые люди чаще мечтают на скорости поездить, шайбу погонять. Время от времени мы достаем клюшки и да, пожалуйста, — наши инструкторы могут выйти с парнями и поиграть с ними в хоккей.

Атмосфера катка привлекает семьи и дружеские компании. Вид на Финский залив, золотистые фонарики, стройную доминанту «Лахта Центра», который в вечернее время еще и сияет, — все создает настроение праздника. А треки от нашего диджея добавляют позитива. Детям у нас тоже интересно: осваивать ледовую площадку им помогают веселые герои — мишки, белочки, миньоны.

Команда инструкторов катка Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Каток в общественном пространстве «Флагшток» Фото: Пресс-служба АО «Зенит-Арена» Каток в общественном пространстве «Флагшток» Фото: Пресс-служба АО «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





— А может из маленького посетителя катка вырасти чемпион?

— Да, если родители отдадут его в профессиональный спорт. У малышей нет страха упасть. Они всегда готовы учиться и не боятся показаться смешными, когда падают. Наш каток открыт для детей с трех лет, в большой спорт мы рекомендуем отдавать с четырех: к этому моменту они уже более адаптированы к занятиям.

Сама Дарья занимается с шести. Фигурное катание началось для нее с чемпионата мира, который смотрела по телевизору мама. Девочка увидела на экране изящное исполнение элемента и решила, что хочет так же. На следующий день ее привели на просмотр в Ледовый дворец.



Дарья Маликова Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Вы — профессиональная фигуристка. Чем вас привлекла работа инструктора?

— Находиться на льду — уже потребность. Все эмоции — и позитивные, и негативные — всегда можно «вывести» сюда… Наверное, свою роль сыграла и любовь к работе с людьми, общению. Мне важно быть полезной, видеть, как я помогаю исполнить чью-то мечту — встать на коньки.

— Какие навыки спортсмена востребованы на любительском катке?

— Очень помогает внутренняя дисциплина, эмоциональная закалка. Работать с людьми и, в частности, с детьми иногда бывает непросто. Где-то нужно промолчать, где-то терпеливо объяснить. Всему этому учит спорт.

— Откройте секрет: как проводить 10 часов на морозе и оставаться здоровой?

— Я, если честно, давно привыкла к холоду. Плюс ношу термобелье, закрываю горло шарфом. Если есть возможность, защищаю и лицо. Обязательно пью витамины. А еще, чтобы не мерзнуть, надо хорошо высыпаться. Так что я бы всем любителям катания посоветовала соблюдать режим сна.

На катке в общественном пространстве «Флагшток» очень красиво — горожане выкладывают в соцсетях селфи с видом на «Лахта Центр», показывают вечернюю подсветку и ярких снегирей, которые «поселились» среди пушистых елей.



Открытие катка в общественном пространстве «Флагшток». На фото: олимпийский чемпион Алексей Ягудин Фото: Пресс-служба АО «Зенит-Арена» Алексей Ягудин, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Фото: Пресс-служба АО «Зенит-Арена» Алексей Ягудин, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы Фото: Пресс-служба АО «Зенит-Арена» Открытие катка в общественном пространстве «Флагшток» Фото: Пресс-служба АО «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





— Какие ваши любимые уголки катка у флагштока? Что отличает его от других ледовых площадок города?

— Я люблю ту часть, с которой открывается прекрасный вид на ЗСД. Очень нравятся мне и наши шатры: периодически мы берем кофе, заходим сюда погреться и любуемся заливом. У нас интересное расположение: прямо возле воды. Есть вся необходимая инфраструктура, фудкорт, по вечерам загорается подсветка, играет новогодняя музыка. И, конечно же, команда катка помогает создавать особую атмосферу — предчувствие праздника, волшебства. Потому, наверное, горожане и любят это место.

— Вы работаете среди современных доминант Петербурга. А что из нового в облике города нравится лично вам?

— Петербург довольно четко разделен на историческую и современную части, и это здорово. Свое обаяние есть и у старины, и у новой застройки. Мне нравится «Лахта Центр»: наблюдать за ним — одно удовольствие, особенно за меняющейся в вечернее время подсветкой.

— Что самое трудное в вашей работе?

— Когда много людей на льду, надо поддерживать дисциплину, порядок. Следить, чтобы всем достались коньки, чтобы все были довольны.

— А что самое интересное?

— Работать с детьми. Это очень благодарная публика. На катке всегда смеются, веселятся. Охотно со мной играют, например, в догонялки.

— Я знаю, что на катке у флагштока вы занимаетесь с группами из детских домов. Что это за проект?

— Первая очередь нашего катка открылась больше года назад. Тогда же мы начали благотворительный проект. Весь зимний сезон 2021/2022 бесплатно, при поддержке ПАО «Газпром», занимались с воспитанниками детских домов Петроградского, Московского, Колпинского районов и Павловска, а также с детьми из многодетных семей и подопечными. Большинство ребят приезжали регулярно: в результате многие из них овладели навыками фигурного катания. Продолжаем занятия и в текущем сезоне.

— Что, на ваш взгляд, занятия на льду дают подопечным из детских домов?

— Когда они приезжают к нам на мастер-классы, мы устраиваем им настоящий праздник: стараемся их покатать, покрутить на льду. Недавно привозили совсем маленьких — все ребята остались очень довольны.

Мы помогаем вставать на коньки и не бояться — многие потом хотят заниматься регулярно. И, разумеется, это проект о том, как сделать детей немножко счастливее.

Массовое катание — спорт с особыми требованиями к безопасности. Поэтому задача команды — не только обеспечить веселый досуг, но и принять меры предосторожности.



Открытие катка в общественном пространстве «Флагшток» Фото: Пресс-служба АО «Зенит-Арена» Поделиться Поделиться





— Какие правила действуют на катке в общественном пространстве «Флагшток», чтобы на льду было комфортно всем?

— Во-первых, соблюдение личных границ других посетителей. Мы не разрешаем слишком быстро ездить. Сразу предупреждаем о том, что движемся против часовой стрелки, не катаемся против потока. Если к нам приходят профессионалы — фигуристы, хоккеисты — мы просим их выполнять только несложные элементы, чтобы избежать столкновений. — А почему нельзя сидеть на бортиках?

— Потому что ограждения не капитальные. К тому же к ним прикреплены мачты освещения и подсветка, а многие бортики расположены вдоль воды. Поэтому мы терпеливо объясняем гостям: все правила — для вашей же безопасности.

Дарья по заявкам проводит индивидуальные занятия с посетителями, но чаще работает на массовых сеансах, показывая желающим правильное выполнение фигур. Заметить ее можно по специальной экипировке.

— К команде катка часто обращаются за помощью?

— Да, если видят, что на льду есть профессионалы, просят научить правильно ставить конек или тормозить. При необходимости мы можем и сами подсказать: допустим, если заметили, что ребенок часто падает, объясняем, как его поставить и научить сначала просто ходить по льду.



Команда инструкторов катка Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Иногда взрослые просят показать какое-то вращение: для себя, для съемок видео. А многим просто хочется пообщаться: ведь на соревнованиях рядом со спортсменом не постоишь и не спросишь у него: «Как вы начинали заниматься фигурным катанием?» Здесь же можно и поговорить.

Реклама, ПАО «Газпром»

Беседовала Анастасия Коренькова

