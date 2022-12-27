Потому что мы банда. В Петербурге трое до полусмерти избили приезжего из Коми

Полицию Красногвардейского района Петербурга вызвали на ночную драку жители улицы Шаумяна. Наряд нашел на асфальте одного поверженного.



Заявка через единую службу спасения к третьей парадной дома 79 поступила накануне около пяти утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 декабря. На месте нашли избитого 34-летнего жителя Коми. Его госпитализировали в Александровскую больницу с многочисленными переломами и травмами в тяжелом состоянии.



Также на месте задержали троих: 22-летнего охранника супермаркета и двух неработающих — 19-летнего и 28-летнего. Последний только в 2022 году стал фигурантом трех уголовных дел. По предварительной информации, начал он с нападения на инспектора ДПС, а закончил двумя неудачными кражами. Причем одну из них он совершил с задержанным 19-летним.

