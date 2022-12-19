19 января — круглый стол «Курс на восток: что ищет и находит российский бизнес в Дубае»

Роль ОАЭ в условиях санкций со стороны запада можно назвать окном возможностей — и неудивительно, что российские компании тянутся туда. О том, чем привлекают Дубаи предпринимателей из России — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Чем привлекают бизнес Объединенные Арабские Эмираты?
- Какие возможности открываются у бизнеса в ОАЭ? Какие направления для развития там наиболее актуальны?
- Какие особенности открытия бизнеса, взаимодействия с местными властями и банками существуют сейчас? С какими сложностями могут столкнуться российские бизнесмены? Менялись ли правила игры за последний год?
- Восточный менталитет и русский бизнес — сложно ли находить общий язык?
- С какой суммы стоит инвестировать в бизнес в ОАЭ?
- Жизнь в ОАЭ: сколько стоит аренда недвижимости (жилой и коммерческой), коммунальные услуги, аренда и покупка автомобиля и т.п.
- Требует ли ведение бизнеса в ОАЭ постоянного личного присутствия? Нужно ли переезжать туда, чтобы вести бизнес?
Более 40 тысяч российских предпринимателей, по данным «Деловой России» уже переехали в ОАЭ на постоянное место жительства. Ряд российских компаний открывают там представительства, развивают бизнес и строят недвижимость. О своих планах по развитию в Эмиратах объявляют много компаний, а президент ОАЭ посетил с визитом Россию осенью 2022 года.
К участию в круглом столе приглашаются: представители бизнеса, бизнес-ассоциации, эксперты рынка, консультанты по открытию бизнеса в ОАЭ
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 19 января 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru