19 января — круглый стол «Курс на восток: что ищет и находит российский бизнес в Дубае»

Роль ОАЭ в условиях санкций со стороны запада можно назвать окном возможностей — и неудивительно, что российские компании тянутся туда. О том, чем привлекают Дубаи предпринимателей из России — поговорим на круглом столе.

Более 40 тысяч российских предпринимателей, по данным «Деловой России» уже переехали в ОАЭ на постоянное место жительства. Ряд российских компаний открывают там представительства, развивают бизнес и строят недвижимость. О своих планах по развитию в Эмиратах объявляют много компаний, а президент ОАЭ посетил с визитом Россию осенью 2022 года.



К участию в круглом столе приглашаются: представители бизнеса, бизнес-ассоциации, эксперты рынка, консультанты по открытию бизнеса в ОАЭ



По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»