    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -3

    2 м/с, зап

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd64.61eur68.78

    19 января — круглый стол «Курс на восток: что ищет и находит российский бизнес в Дубае»

    394

    Роль ОАЭ в условиях санкций со стороны запада можно назвать окном возможностей — и неудивительно, что российские компании тянутся туда. О том, чем привлекают Дубаи предпринимателей из России — поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Чем привлекают бизнес Объединенные Арабские Эмираты?
    • Какие возможности открываются у бизнеса в ОАЭ? Какие направления для развития там наиболее актуальны?
    • Какие особенности открытия бизнеса, взаимодействия с местными властями и банками существуют сейчас? С какими сложностями могут столкнуться российские бизнесмены? Менялись ли правила игры за последний год?
    • Восточный менталитет и русский бизнес — сложно ли находить общий язык?
    • С какой суммы стоит инвестировать в бизнес в ОАЭ?
    • Жизнь в ОАЭ: сколько стоит аренда недвижимости (жилой и коммерческой), коммунальные услуги, аренда и покупка автомобиля и т.п.
    • Требует ли ведение бизнеса в ОАЭ постоянного личного присутствия? Нужно ли переезжать туда, чтобы вести бизнес?

    Более 40 тысяч российских предпринимателей, по данным «Деловой России» уже переехали в ОАЭ на постоянное место жительства. Ряд российских компаний открывают там представительства, развивают бизнес и строят недвижимость. О своих планах по развитию в Эмиратах объявляют много компаний, а президент ОАЭ посетил с визитом Россию осенью 2022 года.

    К участию в круглом столе приглашаются: представители бизнеса, бизнес-ассоциации, эксперты рынка, консультанты по открытию бизнеса в ОАЭ

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 19 января 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close