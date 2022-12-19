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    24 января — круглый стол «Рынок апартаментов: спрос со стороны инвесторов и туристов»

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    На рынке краткосрочной аренды доля сервисных апартаментов в 2022 году выросла на 15% — рост популярности связан, в первую очередь, с ростом внутренних пассажиропотоков. Именно сервисный формат лидирует на рынке апартаментов — по данным Knight Frank, на него приходится 76% предложения. Всего же сейчас продается более 4 тыс. лотов. О том, какие комплексы строятся в Петербурге и как заполняются уже действующие апарт-отели, обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Каким был для сегмента апартаментов 2022 год?
    • Какие новые объекты были сданы в эксплуатацию? Сколько объектов сейчас строится?
    • Есть ли спрос на покупку апартаментов? Каким образом он стимулируется в отсутствии господдержки ипотеки?
    • Каков номерной фонд всех сервисных апартаментов в Петербурге? Какую долю он составляет от общего отельного рынка?
    • Как прошел этот год с точки зрения интереса туристов к апартаментам?
    • Какую доходность демонстрируют уже запущенные объекты?
    • Как вы видите развитие сегмента апартаментов в 2023 году?

    К участию в круглом столе приглашаются девелоперы апартаментов и управляющие компании

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

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