17 января — круглый стол «По России с любовью»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе.
Список вопросов к обсуждению:
• Как последние события сместили спрос на места отдыха россиян? В итоге увеличился ли спрос на объекты загородной недвижимости — аренда, покупка, инвестиции?
• Развитие баз отдыха и коттеджей — старых объектов и появление новых. С какими трудностями столкнулись? Удается ли охватить все запросы клиентов? Хватает ли инфраструктуры? Насколько такие объекты привлекательны с инвестиционной точки зрения?
• Господдержка туристической отрасли России. Какие новые проекты появились? Какие сложности и преграды возникают и каковы способы их решения?
• В связи с уходом booking из России — какие альтернативные пути оплаты бронирования появились?
• Преимущества оплаты картами «МИР». Дополнительные преимущества и привилегии. Насколько направление оказалось востребованным? Динамика выдачи карт «МИР» в 2022 году.
• В связи с ростом спроса на загородный отдых и загородную недвижимость — появились ли новые предложения по загородной ипотеке? Насколько она востребована? Какие объекты пользуются спросом? Какие программы есть и результаты по ним в 2022 году.
• Перспективы туристического рынка и рынка загородной недвижимости и ипотеки.
К участию приглашаются представители: банков, застройщиков, инвестиционных компаний, туристических баз и компаний.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру
Круглый стол пройдет в 12:00 / 17 января 2023
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru