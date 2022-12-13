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    25 января — круглый стол «Почему бесплодие попало в топ-3 болезней человека»

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    Согласно статистике, каждая седьмая пара в мире бесплодна в возрасте до 35 лет и каждая третья — после 35 лет. Несмотря на то, что медико-генетические технологии все время совершенствуются, именно бесплодие входит в число трех самых серьезных медицинских проблем, наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. О том, что чаще всего становится причиной бесплодия у мужчин и женщин — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    — Женский и мужской фактор бесплодия — что более распространено?

    — Основные выявляемые причины бесплодия у женщин и мужчин. Насколько они поддаются лечению?

    — Чем могут помочь генетики при планировании беременности и лечении бесплодия?

    — Какая часть проблем с бесплодием решается с помощью ВРТ? Какие технологии используются чаще всего и наиболее эффективны?

    К участию приглашаются медицинские центры, занимающиеся лечением бесплодия и ВРТ, врачи гинекологи, андрологи, урологи, генетики и др.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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