25 января — круглый стол «Почему бесплодие попало в топ-3 болезней человека»

Согласно статистике, каждая седьмая пара в мире бесплодна в возрасте до 35 лет и каждая третья — после 35 лет. Несмотря на то, что медико-генетические технологии все время совершенствуются, именно бесплодие входит в число трех самых серьезных медицинских проблем, наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. О том, что чаще всего становится причиной бесплодия у мужчин и женщин — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Женский и мужской фактор бесплодия — что более распространено?
— Основные выявляемые причины бесплодия у женщин и мужчин. Насколько они поддаются лечению?
— Чем могут помочь генетики при планировании беременности и лечении бесплодия?
— Какая часть проблем с бесплодием решается с помощью ВРТ? Какие технологии используются чаще всего и наиболее эффективны?
К участию приглашаются медицинские центры, занимающиеся лечением бесплодия и ВРТ, врачи гинекологи, андрологи, урологи, генетики и др.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru