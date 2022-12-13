25 января — круглый стол «Почему бесплодие попало в топ-3 болезней человека»

Согласно статистике, каждая седьмая пара в мире бесплодна в возрасте до 35 лет и каждая третья — после 35 лет. Несмотря на то, что медико-генетические технологии все время совершенствуются, именно бесплодие входит в число трех самых серьезных медицинских проблем, наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. О том, что чаще всего становится причиной бесплодия у мужчин и женщин — поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

— Женский и мужской фактор бесплодия — что более распространено?



— Основные выявляемые причины бесплодия у женщин и мужчин. Насколько они поддаются лечению?

