18 января — круглый стол «Коррекция зрения: как правильно подобрать очки или линзы»

Близорукость и дальнозоркость — самые распространенные варианты отклонения от нормы зрения. Для повседневной жизни люди используют очки, контактные линзы — дневные и ночные, чтобы чувствовать себя комфортно и видеть предметы вблизи и вдали. О том, чем отличаются разные варианты коррекции зрения — поговорим на круглом столе.



Вопросы для обсуждения:

— Какие варианты повседневной коррекции зрения существуют? Что нового появляется в этой сфере?



— Очки или линзы: как сделать выбор?



— Какой должна быть коррекция зрения — полной или не полной? Должен ли глаз «тренироваться»?

