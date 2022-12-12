18 января — круглый стол «Коррекция зрения: как правильно подобрать очки или линзы»

Близорукость и дальнозоркость — самые распространенные варианты отклонения от нормы зрения. Для повседневной жизни люди используют очки, контактные линзы — дневные и ночные, чтобы чувствовать себя комфортно и видеть предметы вблизи и вдали. О том, чем отличаются разные варианты коррекции зрения — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
— Какие варианты повседневной коррекции зрения существуют? Что нового появляется в этой сфере?
— Очки или линзы: как сделать выбор?
— Какой должна быть коррекция зрения — полной или не полной? Должен ли глаз «тренироваться»?
— Подбор очков — достаточно ли консультации в оптике или надо обязательно идти к врачу?
— Из чего складывается стоимость очков?
— Мягкие контактные линзы — как правильно подобрать, какие лучше, как часто стоит носить?
— Ночные (ортокератологические) линзы — особенности ношения, эффективность применения.
— Последствия ношения контактных линз — могут ли они повредить роговицу? Может ли ношение линз стать препятствием для операции по лазерной коррекции зрения в дальнейшем?
— Перспективы технологий в области коррекции зрения
К участию приглашаются: представители офтальмологических клиник, врачи офтальмологи, представители оптик, производители очков и контактных линз.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru