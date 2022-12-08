Небо над Ржевкой чернеет из-за дыма. Его источник — коттедж, который тушили больше часа

Порядка полутора часов пожарные боролись с огнём, разгоревшимся в коттедже в Красногвардейском районе Петербурга 8 декабря.

Столб чёрного дыма и языки пламени прохожие заметили в районе Ковалёвской улицы вечером четверга. «Крупный пожар», — оценил автор видео, опубликованного в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что пожарные работали на Тютчевской, 8. Незадолго до пяти часов вечера оттуда поступил сигнал о пожаре — пламя разгорелось в частном двухэтажном доме.



«В 18:37 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении ведомства.

