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    Небо над Ржевкой чернеет из-за дыма. Его источник — коттедж, который тушили больше часа

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    1 комментарий

    Порядка полутора часов пожарные боролись с огнём, разгоревшимся в коттедже в Красногвардейском районе Петербурга 8 декабря.

    Столб чёрного дыма и языки пламени прохожие заметили в районе Ковалёвской улицы вечером четверга. «Крупный пожар», — оценил автор видео, опубликованного в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что пожарные работали на Тютчевской, 8. Незадолго до пяти часов вечера оттуда поступил сигнал о пожаре — пламя разгорелось в частном двухэтажном доме.

    «В 18:37 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении ведомства.

    Дом спасали силами 23 пожарных. Огонь повредил 200 квадратных метров обстановки.

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    Комментарии 1

    Семён Воля08 Дек 2022 в 19:38
    ВСУ уже у Ржевки ?!
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