Замдиректора школы в Москве пожаловалась в полицию на учеников. Их проверяют на пропаганду ЛГБТ

Сотрудники правоохранительных органов на юго-западе Москвы проверяют троих учеников одной из школ на предмет возможной пропаганды ЛГБТ. Об этом со ссылкой на источник в полиции 6 декабря сообщает ТАСС.



Уточняется, что в полицию обратилась замдиректора одной из школ в Северном Бутово. По её словам, трое школьников — два девятиклассника и восьмиклассница — якобы распространяют среди учеников видео, которое, по её мнению, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка, добавил источник агентства.

