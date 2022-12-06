    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -10

    3 м/с, южн

    762мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.18eur65.52

    Замдиректора школы в Москве пожаловалась в полицию на учеников. Их проверяют на пропаганду ЛГБТ

    1960
    2 комментария

    Сотрудники правоохранительных органов на юго-западе Москвы проверяют троих учеников одной из школ на предмет возможной пропаганды ЛГБТ. Об этом со ссылкой на источник в полиции 6 декабря сообщает ТАСС.

    Уточняется, что в полицию обратилась замдиректора одной из школ в Северном Бутово. По её словам, трое школьников — два девятиклассника и восьмиклассница — якобы распространяют среди учеников видео, которое, по её мнению, пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних. По данному факту проводится проверка, добавил источник агентства.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге также запустили проверку двоих блогеров по факту возможной пропаганды ЛГБТ и смены пола. На них пожаловался 17-летний активист.

    Напомним, накануне, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии. О том, что теперь нельзя, читайте здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    rednicks06 Дек 2022 в 16:48
    Тут кричи не кричи
    Тошнотой поднимается Мордор
    Там где учителя стукачи
    Равносильно и Менгеле - доктор
    +4−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close