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    Уши не то, чем кажутся. В Южно-Приморском парке обосновались скрытные совы

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    В Южно-Приморском парке Петербурга поселились ушастые совы. Вообще-то ушей у этих птиц не видно – на них похожи удлиненные перья на голове, из-за которых название и появилось.

    «Птиц увидеть непросто. Днем они прячутся в глубине крон старых елей. Отдыхают. Это невероятно, но в одном месте парка мне удалось одновременно обнаружить сразу пять ушастых сов! А ведь эти птицы занесены в Красную книгу Петербурга!» – пишет 4 декабря зоолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

    Ушастая сова размером с ворону, у нее единственной из всех сородичей региона оранжевые глаза. Обычно ушастые совы улетают зимовать в Западную Европу, но в Южно-Приморском парке они живут круглый год больше десяти лет – и успешно растят птенцов.

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