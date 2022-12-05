    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, южн

    775мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.77eur64.99
    ТЕМА ДНЯ

    Видео драки Григория Лепса в Петербурге

    13 декабря — круглый стол «По России с любовью»

    268

    Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе.

    Список вопросов к обсуждению:

    • Как последние события сместили спрос на места отдыха россиян? В итоге увеличился ли спрос на объекты загородной недвижимости — аренда, покупка, инвестиции?

    • Развитие баз отдыха и коттеджей — старых объектов и появление новых. С какими трудностями столкнулись? Удается ли охватить все запросы клиентов? Хватает ли инфраструктуры? Насколько такие объекты привлекательны с инвестиционной точки зрения?

    • Господдержка туристической отрасли России. Какие новые проекты появились? Какие сложности и преграды возникают и каковы способы их решения?

    • В связи с уходом booking из России — какие альтернативные пути оплаты бронирования появились?

    • Преимущества оплаты картами «МИР». Дополнительные преимущества и привилегии. Насколько направление оказалось востребованным? Динамика выдачи карт «МИР» в 2022 году.

    • В связи с ростом спроса на загородный отдых и загородную недвижимость — появились ли новые предложения по загородной ипотеке? Насколько она востребована? Какие объекты пользуются спросом? Какие программы есть и результаты по ним в 2022 году.

    • Перспективы туристического рынка и рынка загородной недвижимости и ипотеки.

    К участию приглашаются представители: банков, застройщиков, инвестиционных компаний, туристических баз и компаний.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 13 декабря 2022

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close