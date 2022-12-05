13 декабря — круглый стол «По России с любовью»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе.

Список вопросов к обсуждению:



• Как последние события сместили спрос на места отдыха россиян? В итоге увеличился ли спрос на объекты загородной недвижимости — аренда, покупка, инвестиции?



• Развитие баз отдыха и коттеджей — старых объектов и появление новых. С какими трудностями столкнулись? Удается ли охватить все запросы клиентов? Хватает ли инфраструктуры? Насколько такие объекты привлекательны с инвестиционной точки зрения?



• Господдержка туристической отрасли России. Какие новые проекты появились? Какие сложности и преграды возникают и каковы способы их решения?

