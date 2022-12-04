Никогда так не говорите: 9 популярных родительских фраз, за которые ребенок будет вас тихо ненавидеть

А вы хоть раз ловили себя на чем-нибудь подобном? Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Любой родитель знает, сколько ни поучай ребенка, всё равно главный пример он возьмет с вас самих. Но убеждения, которые вы часто обращаете к малышу, тоже могут сыграть свою роль в формировании негативных качеств — с ними вашему маленькому человеку придется бороться уже во взрослой жизни. Наши коллеги из Wday.ru собрали фразы, которые стоит перестать говорить детям.

Порой удержаться сложно и слова вылетают пулей. Но со временем они приводят к весьма неутешительному эффекту.

— Слова могут иметь сильное влияние и вызывать у детей тревогу, определяя их поведение на долгие годы вперед, — говорит психотерапевт Дана Дорфман. Сравнение с другими детьми «Вот Маша биологию на пятерку знает, а ты свою тройку еле тянешь» или «Все детки будут большими, а ты так и останешься — от горшка два вершка, если будешь плохо кушать», — многим из нас родители говорили так; вы скажете — и ничего, выросли нормальными людьми. А сейчас задумайтесь про себя — а нормальными ли? Вы действительно считаете, что ваш ребенок хуже всех, что он правда ничего не умеет, не знает и не хочет? Или же вы просто используете эти фразы в качестве стимула? Если ответ на последний вопрос «да», то вы совершаете большую ошибку. Ребенок может перестать даже пытаться что-то сделать, так как он заведомо знает, что у него не получится так же хорошо, как у других, ведь есть «сын маминой подруги».

Он ничего не может и ничего не решает «Я сделаю это за тебя», — наблюдая за тем, как ваш ребенок изо всех сил пытается завязать шнурки или налить стакан молока, вам часто хочется быстрее покончить с этим. Не стоит. — Один из способов, с помощью которого тревожные матери могут передать свое беспокойство ребенку, — это чрезмерное участие в том, что делает их ребенок, — считает Дана Дорфман. «Будет так, как я сказала, твое мнение никто не спрашивает», — если даже собственных родителей не интересует мнение ребенка, то кого оно будет интересовать? Если часто напоминать малышу о том, что ему лучше помалкивать, то он никогда не научится выражать и отстаивать свое мнение. Из таких детей вырастают «удобные» люди, которыми запросто командуют друзья, жены или мужья и даже подчиненные на работе.

Успокоение с укором «Хватит плакать», «успокойся уже»: возможно, у вас не остается других слов, когда у ребенка полчаса длится истерика. Но эти фразы показывают ребенку, что его чувства (грусть или обиду) не принимают. Не исключено, что, став старше, человек будет подавлять в себе эмоции. Это подтвердит почти любой психолог: люди не всегда умеют распознавать свои же чувства, выражать эмоции экологично. Из-за этого масса проблем. —Так много наших фраз в конечном итоге только усиливают тревогу, — говорит Дорфман. — Это похоже на зыбучие пески: чем больше вы пытаетесь разрядить ситуацию, тем глубже в нее погружаетесь. Говоря людям (и детям в том числе) такие фразы, как «сохраняйте спокойствие» или «успокойтесь», вы только усиливаете чувство паники.

«Чего ревешь, как девчонка», — любимая фраза всех суровых мам и пап мальчиков на детских площадках нашей страны. Мальчики в первую очередь тоже дети и имеют права на свои чувства. Да — разные чувства, слезы в том числе. Так ребенок избавляется от своего огорчения. Запрещая плакать, вы заставляете его накапливать в себе боль. Любые эмоции и чувства — это нормально. Забота, которая душит «Не трогай собаку — укусит. Надень шапку — заболеешь. Не залезай туда — упадешь», — вы скажете всё что угодно, лишь бы ваш ребенок перестал делать что-то опасное. Но если вы переусердствуете, это тоже плохо и может привести к появлению страхов. Лучше использовать реалистичные термины, чтобы предупредить своих детей.

Здесь есть и другой момент: такой ребенок может просто потерять интерес к жизни. Обычно через 10 лет ему говорят: «Выйди хоть на улицу, целый день за компьютером сидишь», — не подозревая, что за компьютер его усадили именно вы.

Финансовый абьюз «Тебе рано еще про деньги думать», «Здесь ничего твоего нет, вот заработаешь — будет», — такие фразы часто можно услышать в отношениях между родителями и детьми. Ребятишки, «у которых ничего нет», пытаются как можно раньше заработать и не всегда выбирают достойные способы.

По мнению психолога Инны Тлиашиновой, будущая финансовая успешность ребенка также будет зависеть в том числе от его отношений с отцом. — Все негативные чувства, связанные с ним, равны чувству, которое мы испытываем к деньгам. Если ребенок боится отца, он боится денег. Отношения с отцом проецируют внешнюю реализацию, поэтому так важна взаимосвязь между папой и ребенком, — говорит Инна Тлиашинова. Сравнение с близкими «Ты весь в своего папашу», «Ты вся в свою мамашу», — по опыту психолога Инны Тлиашиновой, для ребенка болезненно, когда мама при нём принижает отца или наоборот. Может получиться так, что ваш сын или дочь, чтобы не потерять вашу любовь и расположение, тоже начнет отказываться от принадлежности, общности со вторым родителем. — Когда вы не принимаете факт, что ребенок — это и мама, и папа, вы не принимаете часть ребенка. Ребенок идентифицирует себя с родителями: он наполовину мама и наполовину — папа. Если кто-то из них «плохо», то и он в целом — «плохо». Так это воспринимает дитя, — заключает психолог.

Правильные фразы от педагогов Монтессори Даже если вы не используете метод Монтессори для воспитания, попробуйте чаще говорить сыну или дочери эти фразы. Вот 7 оборотов, которые используют педагоги Монтессори в работе с детьми. «Ты, кажется, расстроен. Расскажи мне об этом» Хотя мы, разумеется, хотим, чтобы любые негативные чувства, которые испытывают наши дети, поскорее исчезли, мы должны учить их размышлять над событиями. Если вы поторопитесь поскорее перевести тему, вы не позволите ребенку извлечь полезный урок из той или иной ситуации. «Мне нужна твоя помощь» Чтобы повысить уверенность ребенка в своих силах и значимости, попросите его о помощи. Найдите что-то, в чем ваш ребенок хорош, и дайте ему понять, что вы цените его особый талант кормить кота или застегивать молнию. Пусть ваш ребенок почувствует себя экспертом.

«Я помню, как ты учился (делать то-то и то-то)» Дети могут чувствовать себя неуверенно, когда они усердно работают над новым навыком, но у них не всё получается. Помогите им вспомнить уже пережитый опыт: как они освоили такие сложные вещи, как чистка зубов или завязывание шнурков на ботинках. Напомните ребенку, насколько сложным это казалось раньше и как легко дается им сейчас. «Иногда я тоже так себя чувствую» Не стесняйтесь показывать детям, что вы тоже не всегда довольны собой и порой испытываете сложные эмоции. Расскажите о том, как глупо вы себя чувствовали, когда поняли, что надели рубашку задом наперед, или когда вы заблудились и опоздали на встречу с друзьями. Наши дети видят в нас супергероев, но знание того, что мы тоже боремся с неуверенностью, может помочь им справиться со страхами.

«Некоторые вещи требуют много практики» Пусть ваш ребенок знает, что некоторые из самых интересных и полезных вещей в жизни требуют много, очень много усилий. Изучение нового языка, катание на велосипеде, умение строить роботов — на освоение новых вещей нужно время, и это нормально. Делайте акцент на труде и многократных повторениях, а не на таланте и природных способностях, чтобы поощрять вашего ребенка к настойчивости и учить преодолевать трудности. «Я люблю тебя таким, какой ты есть» Какой бы ни была причина, по которой ваш ребенок плохо себя чувствует, ему нужно слышать, что вы любите его таким, какой он есть, без каких-либо ожиданий или оговорок. Постарайтесь найти время, чтобы обнять его и сказать: «Я люблю тебя». «Хорошая работа! Ты старался, и у тебя получилось» Если просто говорить ребенку, что он умный, слишком большое внимание к его интеллекту может выйти боком — малыш будет бояться потерпеть неудачу. Лучше дайте ему понять, что вы видите его настойчивость, сосредоточенность и упорство. Пусть дети знают, что это важно в жизни.

Эти вещи никогда нельзя делать при детях Например, постарайтесь не обманывать малыша даже в мелочах. Сколько раз вы говорили своему ребенку, что вы еще сегодня вернетесь в это кафе, что папа скоро придет (хотя совсем не скоро), а соску забрала лисичка и унесла в норку, поэтому вы не знаете, где она. Безусловно, маленькому человеку не объяснишь некоторые вещи, но надо не прекращать делать попытки и не увлекаться сочинительством.

— С каждым днем ребенок понимает, что в мире взрослых есть место фальши и вранью. С кем можно пооткровенничать, а где лучше воздержаться от критики? На этот вопрос вы должны будете ответить вашему сыну или дочери самостоятельно. Учтите одно: чем больше ребенок видит обмана, тем чаще он будет обманывать сам, — считает клинический психолог высшей категории Борис Седнев.

Просто запомните, что если вы всё время в телефоне, лучшим другом вашего ребенка станет планшет. Дети родителей, зависимых от гаджетов, с детства понимают, что там есть что-то интереснее, чем в реальной жизни. Проводите вечера активно, играйте в «Монополию», гуляйте, делитесь впечатлениями, тогда никакой зависимости от гаджетов у вашего ребенка не будет. Концепция воспитания, где один родитель мягкий и всепозволяющий, а другой — строгий за двоих, неправильна со всех сторон. Для ребенка нужен пример пары, где есть согласие друг с другом. Если папа что-то не разрешает, мама не должна это отменять, и наоборот. Конфликтов будет меньше, если сразу установить общие правила: например, печенье мы едим один раз в день на полдник. В другое время оно недоступно для ребенка. Непоследовательность действий не дает малышу четкого понимания, что такое хорошо и плохо.

— Как же быть с бабушками и дедушками? В доме ваших родителей другие правила и порядки. Когда ребенок на каникулах, ему можно дать возможность немножко расслабиться. Не стоит контролировать бабушек и дедушек и тем более делать им замечания в присутствии детей, — объясняет Седнев.