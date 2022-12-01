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    Сон-час в тёплой одежде. Детский сад в Приморском районе остался без отопления

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    Часть родителей в Приморском районе Петербурга отводят детей в детский сад не без опасений за их здоровье. Уже несколько дней из-за отсутствия там отопления малыши проводят сон-час в одежде.

    О холоде на Школьной улице, 128, в четверг, 1 декабря, рассказал читатель «Фонтанки» Константин. Отец семейства бьёт тревогу: в пятницу в городе ожидается похолодание.

    В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» объяснили, что накануне, 30 ноября, специалисты вели плановые работы по врезке трубопровода теплосети на улице Савушкина. В зоне работ оказались 29 жилых зданий, в том числе и детский сад.

    «Утром 1 декабря ТЭК восстановил теплоснабжение потребителей, однако в ходе работ был выявлен ненадёжный участок трубопровода. Специалисты оперативно определили место технологического нарушения и приступили к его замене. В настоящее время в зоне ограничения теплоснабжения находятся восемь жилых домов», — добавили там.

    Согласно нормативу, работы должны завершить к полуночи. Уже завтра, 2 декабря, тепло обещают вернуть.

    О том, почему петербуржцы так часто жалуются на рвущиеся трубы и как это комментируют в Смольном, читайте в нашем материале.

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