Сон-час в тёплой одежде. Детский сад в Приморском районе остался без отопления

Часть родителей в Приморском районе Петербурга отводят детей в детский сад не без опасений за их здоровье. Уже несколько дней из-за отсутствия там отопления малыши проводят сон-час в одежде.

О холоде на Школьной улице, 128, в четверг, 1 декабря, рассказал читатель «Фонтанки» Константин. Отец семейства бьёт тревогу: в пятницу в городе ожидается похолодание.

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» объяснили, что накануне, 30 ноября, специалисты вели плановые работы по врезке трубопровода теплосети на улице Савушкина. В зоне работ оказались 29 жилых зданий, в том числе и детский сад.