Сенаторы одобрили ужесточение запрета на пропаганду ЛГБТ, дело за президентом

Совет Федерации одобрил принятые Госдумой поправки к законам, ужесточающие запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Теперь их должен подписать президент.
Совфед сказал свое слово в среду, 30 ноября. Поправки касаются пропаганды всего того, что может навести человека на мысли о смене пола или вызвать в нем желание попробовать нетрадиционные отношения. Касается закон всего, из чего можно черпать информацию — кино, книги, компьютерные игры, СМИ и так далее. Также запрещено продавать определенную категорию товаров, однако четких критериев того, что можно считать пропагандой, указывали ретейлеры, нет.
За пропаганду грозит штраф — до 10 миллионов рублей.