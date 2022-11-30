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    Сенаторы одобрили ужесточение запрета на пропаганду ЛГБТ, дело за президентом

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    Совет Федерации одобрил принятые Госдумой поправки к законам, ужесточающие запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Теперь их должен подписать президент.

    Совфед сказал свое слово в среду, 30 ноября. Поправки касаются пропаганды всего того, что может навести человека на мысли о смене пола или вызвать в нем желание попробовать нетрадиционные отношения. Касается закон всего, из чего можно черпать информацию — кино, книги, компьютерные игры, СМИ и так далее. Также запрещено продавать определенную категорию товаров, однако четких критериев того, что можно считать пропагандой, указывали ретейлеры, нет.

    За пропаганду грозит штраф — до 10 миллионов рублей.

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