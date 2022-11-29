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    Чем лечат варикоз, когда мази и таблетки уже не справляются

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    Выступающей сеткой сосудов на ногах даже в молодом возрасте сложно кого-то удивить. В борьбе за здоровые вены мы скупаем мази, гели и таблетки против варикоза. Но в какой-то момент перед нами может встать и вопрос об операции. Рассказываем об одном из самых современных методов лечения — лазерной коагуляции вен. Спойлер: бояться не стоит.

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