«Не удалил — его привлекли». Хинштейн рассказал, как будут наказывать СМИ за пропаганду ЛГБТ

Депутат Госдумы РФ, глава комитета по информационной политике и один из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смене пола Александр Хинштейн дал очередные разъяснения по поводу его применения.



По словам парламентария, все материалы СМИ, опубликованные ещё до вступления в силу закона, всё равно попадают под его действие.



«Роскомнадзор увидел публикацию, отправил требование об удалении, ресурс удалил — вопрос снялся. Не удалил — его привлекли к ответственности», — заявил Хинштейн 25 ноября в эфире канала «Дума ТВ».