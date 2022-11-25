«Не удалил — его привлекли». Хинштейн рассказал, как будут наказывать СМИ за пропаганду ЛГБТ

Депутат Госдумы РФ, глава комитета по информационной политике и один из авторов закона о запрете пропаганды ЛГБТ и смене пола Александр Хинштейн дал очередные разъяснения по поводу его применения.
По словам парламентария, все материалы СМИ, опубликованные ещё до вступления в силу закона, всё равно попадают под его действие.
«Роскомнадзор увидел публикацию, отправил требование об удалении, ресурс удалил — вопрос снялся. Не удалил — его привлекли к ответственности», — заявил Хинштейн 25 ноября в эфире канала «Дума ТВ».
Напомним, ранее Александр Хинштейн заявил, что пользователи соцсетей в России не будут нести ответственность за чужие комментарии на своих страницах, если они содержат пропаганду ЛГБТ.
«Фонтанка» писала, что резонансный закон о запрете в РФ пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола Госдума приняла в окончательном чтении 24 ноября.
Ещё до его официального вступления в силу в России активизировались борцы с «нетрадиционными ценностями».