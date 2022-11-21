19 декабря — круглый стол: «Здоровые квартиры: как сделать дом полезным для здоровья»

Покупая квартиру, большинство думает о ее цене, количестве комнат, расположению и транспортной доступности. Хорошо, если рядом есть парк — есть, где подышать свежим воздухом, и нет рядом каких-то производств или загруженной автомобильной дороги — на этом, как правило, мысль о «здоровой» квартире и заканчиваются. Каждый из нас проводит дома, как минимум, половину своей жизни, и было бы хорошо, чтобы это время добавляло нам здоровья, а не вредило ему. О том, что можно назвать «здоровой» квартирой — поговорим на круглом столе.

