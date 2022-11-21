19 декабря — круглый стол: «Здоровые квартиры: как сделать дом полезным для здоровья»

Покупая квартиру, большинство думает о ее цене, количестве комнат, расположению и транспортной доступности. Хорошо, если рядом есть парк — есть, где подышать свежим воздухом, и нет рядом каких-то производств или загруженной автомобильной дороги — на этом, как правило, мысль о «здоровой» квартире и заканчиваются. Каждый из нас проводит дома, как минимум, половину своей жизни, и было бы хорошо, чтобы это время добавляло нам здоровья, а не вредило ему. О том, что можно назвать «здоровой» квартирой — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Какие нормы, связанные со здоровьем, учитываются при строительстве дома: качество строительных материалов, инсоляция, расположение относительно вредных предприятий? Чем может быть опасно их не соблюдение?
- Какие показатели внутреннего микроклимата должны соблюдаться для комфортной и здоровой жизни: влажность, температура и т.п.?
- Что в квартире может наносить вред здоровью? Как этого избежать?
- Какие способы, опции, приборы, инструменты существуют для того, чтобы сделать жизнь в квартирах более здоровой?
- Эргономичная мебель — какая она? Как она способствует здоровью?
К участию приглашаются: врачи и руководители медицинских клиник, застройщики, специалисты по дизайну квартир, производители устройств «умного дома», производители мебели и т.п.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru