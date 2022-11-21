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    12 декабря — круглый стол «Что такое остеопатия и как лечат остеопаты»

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    Остеопатия в последние годы получила широкое распространение, но до сих пор многие сомневаются: как можно с помощью рук лечить практически все заболевания. Между тем, в России остеопатия — официально признанное направление медицины, растет количество клиник и пациентов. О том, что такое остеопатия и как лечат врачи-остеопаты — поговорим на круглом столе.

    Вопросы для обсуждения:

    • Чем остеопатия отличается от мануальной терапии и массажа?
    • Какие направления в остеопатии существуют?
    • Где, как и сколько нужно учиться на остеопата? Можно ли стать остеопатом без медицинского образования?
    • Как распознать квалифицированного специалиста — остеопата? Есть ли проблема «псевдо-остеопатов» в профессии?
    • Почему остеопатия стоит дороже, чем мануальная терапия и массаж?
    • Почему многие скептически относятся к остеопатии, считают ее шарлатанством и недоказательной медициной? Как врачи-остеопаты взаимодействуют с представителями других специальностей — неврологами, терапевтами, кардиологами и т.п.
    • Перспективы распространения остеопатии.

    К участию приглашаются клиники и врачи-остеопаты.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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