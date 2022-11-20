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    На Туристской под окнами погибла женщина. Оставшийся в квартире открывать полиции не спешил

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели жительницы Петербурга в Приморском районе города 20 ноября. Подробностей ждут от негостеприимного обитателя квартиры, которую нестандартным образом покинула женщина.

    Как стало известно «Фонтанке», экстренные службы на Туристскую вызвали после того, как у дома увидели неподвижную женщину на земле. Полученные ей травмы оказались смертельными. Полицейские быстро установили квартиру, которую воскресным утром неожиданно покинула 32-летняя женщина.

    На стук никто не открыл, дверь пришлось вскрывать. В помещении сотрудников встретил мужчина, его увезли в отдел.

    © Фонтанка.Ру

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