13 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: почему прошёл загородный бум»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит серию круглых столов по итогам года в различных сферах бизнеса. В июле-сентябре этого года спрос на загородном рынке, который два последних года был рекордно высоким, снизился до уровня допандемийных лет. С одной стороны, это связано с вымыванием с рынка наиболее доступного и при этом привлекательного предложения, с другой — с общей ситуацией на рынке недвижимости, которую притормаживают внешние события. О том, хотят ли еще петербуржцы жить и отдыхать за городом — поговорим на круглом столе?

