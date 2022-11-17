13 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: почему прошёл загородный бум»

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие события повлияли на загородный рынок в этом году? Можно ли утверждать что случилось проседание, прошел бум или же это просто возвращение к нормальному состоянию сегмента?
- Каков спрос на загородном рынке по итогам года? Насколько сильно объем продаж этого года отличается от ажиотажных 2020 и 2021 годов?
- Как изменились цены на участки и загородные дома?
- Какие типы недвижимости пользуются спросом: участки с/без подряда, таунхаусы, коттеджи?
- Ипотека на загородном рынке: какие возможности есть для кредитования при покупке земли, строительстве и покупке загородных домов?
- Организованные поселки или ИЖС? Какое строительство преобладает на рынке и почему?
- Какие локации были востребованы для покупки загородной недвижимости и почему? А где застройщики приобретали новые участки для своих новых проектов?
- Какие меры способны простимулировать спрос на загородное жилье и участки сегодня?
- Каков прогноз развития сегмента загородной недвижимости, какие тенденции мы будем наблюдать?
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит серию круглых столов по итогам года в различных сферах бизнеса. В июле-сентябре этого года спрос на загородном рынке, который два последних года был рекордно высоким, снизился до уровня допандемийных лет. С одной стороны, это связано с вымыванием с рынка наиболее доступного и при этом привлекательного предложения, с другой — с общей ситуацией на рынке недвижимости, которую притормаживают внешние события. О том, хотят ли еще петербуржцы жить и отдыхать за городом — поговорим на круглом столе?
К участию приглашаются: девелоперы загородной недвижимости, банки, строительные компании, владельцы земли, специалисты по ландшафтному дизайну
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 13 декабря 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru