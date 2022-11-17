    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    763мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.35eur62.67

    13 декабря — круглый стол «Лидеры о главном: почему прошёл загородный бум»

    481

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие события повлияли на загородный рынок в этом году? Можно ли утверждать что случилось проседание, прошел бум или же это просто возвращение к нормальному состоянию сегмента?
    • Каков спрос на загородном рынке по итогам года? Насколько сильно объем продаж этого года отличается от ажиотажных 2020 и 2021 годов?
    • Как изменились цены на участки и загородные дома?
    • Какие типы недвижимости пользуются спросом: участки с/без подряда, таунхаусы, коттеджи?
    • Ипотека на загородном рынке: какие возможности есть для кредитования при покупке земли, строительстве и покупке загородных домов?
    • Организованные поселки или ИЖС? Какое строительство преобладает на рынке и почему?
    • Какие локации были востребованы для покупки загородной недвижимости и почему? А где застройщики приобретали новые участки для своих новых проектов?
    • Какие меры способны простимулировать спрос на загородное жилье и участки сегодня?
    • Каков прогноз развития сегмента загородной недвижимости, какие тенденции мы будем наблюдать?

    Городской портал «Фонтанка.ру» проводит серию круглых столов по итогам года в различных сферах бизнеса. В июле-сентябре этого года спрос на загородном рынке, который два последних года был рекордно высоким, снизился до уровня допандемийных лет. С одной стороны, это связано с вымыванием с рынка наиболее доступного и при этом привлекательного предложения, с другой — с общей ситуацией на рынке недвижимости, которую притормаживают внешние события. О том, хотят ли еще петербуржцы жить и отдыхать за городом — поговорим на круглом столе?

    К участию приглашаются: девелоперы загородной недвижимости, банки, строительные компании, владельцы земли, специалисты по ландшафтному дизайну

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 13 декабря 2022 года

    По вопросам участия обращаться:

    Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close