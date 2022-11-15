В цвет снега: 10 лучших идей маникюра, которые будут на пике моды этой зимой — покажите их своему мастеру

Как вам маникюр в цвет первого снега и привычный для зимы дискотечный вариант? in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Иногда нам кажется, что маникюрные мастера немного издеваются над женщинами. Вот вы приходите с четким желанием сделать красные ногти и тут перед вами разворачивают палитру из трехсот цветов со словами: «А вот у нас еще новые пришли, с блесточками». Далее следует 2 часа в сомнениях и метаниях. Нет бы три цвета на выбор - и никаких страданий. Наши коллеги из Marie Claire и редакция Городских порталов узнали, какие маникюры будут популярны этой зимой. Можем повторить их уже сейчас.

В 2022–2023 году ногти должны выглядеть максимально лаконично и ухоженно — это главное правило: выбирайте моноцвета или минималистичный дизайн. Забудьте лепнину, стразы, сумасшедшую длину, рисунки и наклейки. Кошачьи когти и «пуанты» — главные антитренды в маникюре, хуже них смотрится разве что отросший гель-лак, который нужно было переделать еще две недели назад. Если вы хотите выбрать яркие оттенки, стоит присмотреться к коротким ногтям. На длинных, например ярко- зеленый будет смотреться достаточно экстравагантно.



Модные цвета в зимнем маникюре Насыщенный зеленый — это не первый цвет, который приходит в голову, особенно поздней осенью и зимой. Но возможно именно сейчас нам хочется видеть сочную зелень хоть где-то, пусть даже на собственных ногтях.

Маникюр в память об ушедшем лете in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





По-прежнему жива идея о том, чтобы и вовсе отказаться от гель-лака и ходить с естественным ухоженным маникюром. Альтернативой этому варианту для любителей натуральных ногтей будет маникюр «в цвет снега». Серый лак с едва заметным синим отливом подходит для снежной погоды и уже намекает, что скоро нам предстоит подумать и о новогоднем маникюре.

Идеальные ногти для Снегурочки in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Мы уже писали, что сейчас в моде лаконичные и однотонные, а бывает, даже бесцветные маникюры. Но сторонники дизайна не сдаются и многие до сих пор любят стразы и блеск на ногтях. Тут главное — не переборщить. Можно выбрать хромированный и голографический маникюр, но тогда стоит помнить, что слишком откровенная и кричащая одежда в сочетании с таким маникюром может испортить ваш праздничный выход.

Создать такой эффект можно с помощью втирки, рассыпчатых блесток или покрытий с глиттером in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Еще одно популярное решение — сверкающий черный. Строго и по-вечернему, но при этом не уныло и свежо.

Такой вариант тоже лучше пробовать на коротких ногтях in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Если блестки вам не близки, можно подумать о лаке с металлическим финишем. Хромировать в зимнем сезоне модницы предпочитают темные оттенки. Смотрится аккуратно и в меру женственно.

Такой скромный блеск будет заметен только при определенном свете in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Конечно, как всегда в холодное время года на арену маникюрной моды выходит красный и его оттенки. Также популярен винный, думаем, вы и сами догадываетесь почему. К этим цветам лучше не добавлять блеск и дизайн, они хороши сами по себе, фантазия может превратить стильный маникюр в пошлятские красные ноготочки.

Этот цвет хорош и без дизайна in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





С выбором винного оттенка легко ошибиться и покрасить ногти в розовый. Или в пыльную розу — что немного лучше, но всё равно не очень.

Чтобы быть уверенной — попросите своего мастера нанести лак на один ноготь и посмотрите на результат при дневном свете in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Если вам не хочется покрывать ногти красным или бордовым, присмотритесь к сливовым оттенкам. В тренде будут как глубокие насыщенные цвета, так и более пастельные.



Сливовый тоже хорошо подходит к зимнему гардеробу in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Также как альтернативу черному, мастера предлагают глубокий синий. Этот цвет напоминает нам оттенки драгоценных камней. Выигрышно на фоне зимнего гардероба будет смотреться цвет «горячий шоколад». Если вам скучно просто покрывать ногти однотонным лаком, можно попробовать добавить минималистичный дизайн.

Например, сделать вот такие размытые лунки. Но помните, когда ноготь немного отрастет, вся прелесть такого маникюра сразу пропадет in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Плавные линии на ногтях тоже смотрятся здорово и свежо in_heaven_nails_tbilisi / Instagram (деятельность запрещена в РФ) Поделиться Поделиться





Но главное в маникюре — это, конечно, не выбор цвета, а безопасность. Помните, святое правило мастера маникюра — до блеска обработать инструменты, а уже потом оказывать услугу. Обработка состоит из трех этапов, и если пропустить один или поменять местами, всё пропало. Сначала нужно продезинфицировать все пилки и щипцы, затем подготовить их для стерилизации и простерилизовать. Просто побрызгать спиртом — не вариант. Обращайте внимание на то, как мастер пилит ногти — кажется, что может быть проще, но даже здесь совершаются ошибки. Ногти не пилят как забор — туда-сюда, это чревато расслоением. Сначала в одну сторону по направлению роста, потом в другую. Пилки с алмазным напылением и стеклянные лучше не использовать, по той же причине — ногти будут слоиться. И главное — одноразовые инструменты должны извлекаться из пластикового пакета и выбрасываться после окончания работы, а многоразовые — обрабатываться по всем требованиям СанПиН.