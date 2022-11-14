В Уфе сняли с репертуара спекталь «Зулейха открывает глаза» из-за позиции автора романа по спецоперации

Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури снял спектакль «Зулейха открывает глаза» с репертуара. Сообщение об этом появилось 13 ноября на официальном сайте театра.



«Автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина заявляет, что «новости 24 февраля 2022 года смяли меня. Мой мир не перевернулся, а просто — разрушен», — сказано в публикации.

Также в сообщении уточняется, что мнение работников театра не совпадает с мнением автора романа о проведении специальной военной операции на Украине, поэтому спектакль «Зулейха открывает глаза» сняли с репертуара.