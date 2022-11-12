В Петербурге по подозрению в изнасиловании сотрудницы банка задержан бармен

Бармен заведения с романтичным названием на улице Маяковского в Петербурге задержан по подозрению в сексуальном насилии над сотрудницей банка. Оперативники взяли подозреваемого прямо на рабочем месте. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 ноября.



25-летнему молодому человеку вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Фигурант помещен в изолятор временного содержания.



22-летняя банковская служащая сама рассказывала полиции, что подверглась насилию со стороны бармена в туалете заведения.

