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    В Петербурге по подозрению в изнасиловании сотрудницы банка задержан бармен

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    Бармен заведения с романтичным названием на улице Маяковского в Петербурге задержан по подозрению в сексуальном насилии над сотрудницей банка. Оперативники взяли подозреваемого прямо на рабочем месте. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 ноября.

    25-летнему молодому человеку вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Фигурант помещен в изолятор временного содержания.

    22-летняя банковская служащая сама рассказывала полиции, что подверглась насилию со стороны бармена в туалете заведения.

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