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    «Нужно не запрещать, а замещать». Депутат Горелкин счел бессмысленной идею запретить видеоигры с ЛГБТ-отношениями и насилием

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    Ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх уже заложена в формулировке соответствующего законопроекта, новых поправок на этот счет не требуется. Об этом 11 ноября пишет в своем телеграм-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

    При этом он отметил, что существующее регулирование слабо защищает детей и подростков от жестоко контента, однако здесь необходим более взвешенный подход, который учтет проблемы с распространением игр, но не поставит крест на развитии отрасли. Парламентарий привел в пример игру Atomic Heart от российских разработчиков. Депутат считает, что она станет мировым хитом, но в ней будут жестокость и насилие, свойственные «стрелялкам». Горелкин отметил, что ее запрет лишь приведет к тому, что геймеры все равно скачают игру, а ее создатели потеряют прибыль и получат штраф.

    «Видеоигры нужно не запрещать, а замещать. Развивать индустрию, готовить профессионалов, которые принесут в российский геймдев новые идеи, стандарты и решения. Думаю, что таким инициативам и рынок, и геймеры будут рады гораздо больше», – уверен депутат.

    Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова передала СМИ список игр, в которых есть ЛГБТ-герои. В перечень попали такие хиты как Assassin's Creed, Borderlands, The Last of Us и другие. В Сети предположили, что список был просто скопирован с одного из игровых сайтов. А до этого Лантратова сообщила, что в России могут запретить распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие или содержат ненормативную лексику.

    Напомним, Государственная дума РФ 27 октября в первом чтении приняла законопроект о многочисленных запретах, связанных с ЛГБТ. Ответственность предлагается вводить за пропаганду ЛГБТ, педофилии, смены пола, запрещается ЛГБТ-пропаганда в интернете, СМИ, рекламе, кино и литературе.

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