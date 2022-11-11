«Нужно не запрещать, а замещать». Депутат Горелкин счел бессмысленной идею запретить видеоигры с ЛГБТ-отношениями и насилием

Ответственность за пропаганду ЛГБТ в видеоиграх уже заложена в формулировке соответствующего законопроекта, новых поправок на этот счет не требуется. Об этом 11 ноября пишет в своем телеграм-канале замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.



При этом он отметил, что существующее регулирование слабо защищает детей и подростков от жестоко контента, однако здесь необходим более взвешенный подход, который учтет проблемы с распространением игр, но не поставит крест на развитии отрасли. Парламентарий привел в пример игру Atomic Heart от российских разработчиков. Депутат считает, что она станет мировым хитом, но в ней будут жестокость и насилие, свойственные «стрелялкам». Горелкин отметил, что ее запрет лишь приведет к тому, что геймеры все равно скачают игру, а ее создатели потеряют прибыль и получат штраф.

