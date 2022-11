«Нужно не запрещать, а замещать». Депутат Горелкин счел бессмысленной идею запретить видеоигры с ЛГБТ-отношениями и насилием

«Видеоигры нужно не запрещать, а замещать. Развивать индустрию, готовить профессионалов, которые принесут в российский геймдев новые идеи, стандарты и решения. Думаю, что таким инициативам и рынок, и геймеры будут рады гораздо больше», – уверен депутат.



Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова передала СМИ список игр, в которых есть ЛГБТ-герои. В перечень попали такие хиты как Assassin's Creed, Borderlands, The Last of Us и другие. В Сети предположили, что список был просто скопирован с одного из игровых сайтов. А до этого Лантратова сообщила, что в России могут запретить распространение компьютерных игр, которые пропагандируют порнографию, жестокость и насилие или содержат ненормативную лексику.